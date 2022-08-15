Атака на Кримську авіабазу в Новофедорівці має всі шанси увійти в історію як модерна, смілива, несподівана та високоефективна операція.

Хоча офіційно Київ досі не визнав, що це справа рук саме українців, серед західних експертів сумнівів щодо виконавців немає. Але от що саме сталося, версій досі чимало.

Чому і Україні, і росії вигідно тримати в таємниці подробиці атаки - розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать осюда. Тихо-тихо... надо ехать. Это какой-то треш.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

Це один із перших індикаторів для російського населення, що справи йдуть не так гладко, як розповідають у державних ЗМІ. Чим частіше отакі уроки будуть торкатися пересічних росіян, тим швидше кампанія проти України позбудеться підтримки.

Люди поспіхом виїжджають з Криму. Хоча Кремль заспокоює - боятися нічого. Мовляв, здетонували боєприпаси. Але цього разу російська пропаганда не спрацювала - підтвердження цьому затори на Кримському мосту.

Рут Деєрмонт, провідна лекторка з пострадянської безпеки у Королівському коледжі Лондона:

Дуже складно пояснити цю атаку нещасним випадком, навряд чи в це повірять навіть ті, хто місяцями й роками вірив російській пропаганді. Особливо, коли ми побачимо повторення таких атак.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Rusi:

Ми можемо вже сказати, які версії однозначно неправдоподібні. Це зокрема, російська версія, що це був нещасний випадок, бо дуже чітко видно на фотографіях із супутників, що є кратери, що вони на великій відстані один від одного. А відео теж підтверджує, що було два одночасних вибухи, дуже малоймовірно, що таку схему доказів можна отримати після загоряння в одному місці.

І попри те, що нескладно дістати супутникові знімки та прорахувати можливі траєкторії прильотів - досі напевне невідомо, що сталося на базі.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Якби росіяни знали точно, що це було, то вони б придумали методи захисту, але якщо вони не мають уявлення, то супер - це налякало їх шалено. Там точно панує паніка, напевно вже виводять кораблі та передислоковують повітряні судна.

Навряд чи росія колись визнає, що це була атака українців.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Rusi:

З 2014 року Крим сильно мілітаризували, росіяни просували ідею, що це бастіон, з кількома рівнями захисту. А потім ми чули заяви високопосадовців, зокрема екс-президента Мєдвєдєва, що атака на Крим викличе, він назвав це, "відповіддю судного дня". І те, що Україна можливо це зробила, та ще й так ефективно, при світлі білого дня, що весь світ побачив, це дуже принизливо для російського війська та політичної еліти - визнати це, тому вони й не роблять цього.

Для Києва авіабаза в Саках була стратегічною ціллю.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Rusi:

Це одна з баз, з яких росіяни атакували південь України, не боячися відповіді, чи, принаймні, думали, що не варто боятися відповіді. А за тиждень до цього нападу, росіяни посилили повітряні атаки, ми бачили подвоєння кількості російських польотів для атак українських цілей.

Це вперше російські військові цілі дістали далеко в тилу - понад 200 км від українських позицій. І головне питання - яку зброю використали українці?

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Я маю високу долю впевненості, що це був ракетний запуск.

Вільям пропонує три варіанти.

Версія 1:

Це той самий тип, що затопив крейсер "москва". Вона має велику дальність і її можна запрограмувати на пошук індивідуальної цілі.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Але зазвичай "Нептун" має одиничний боєприпас, одну боєголовку, а з вибухів на авіабазі видно, що там їх було кілька.

Версія 2:

Можливо, українці модернізували ракету С-300. Це зброя протиповітряного захисту.

Тобто спочатку переробили її на ракету класу "земля-земля". А потім ще й покращили точність удару.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Якщо це С-300, то це точно паніка у росіян, бо їх дуже багато, і союзники можуть віддати усі С-300 Україні, щоби Україна їх модифікувала. І тоді не буде безпечного місця ніде.

Версія 3:

Або третій варіант. Це взагалі новий тип ракет.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Україна має найкращих дизайнерів ракет у світі, колись вони були найкращими у Радянському Союзі.

Версію проникнення українців на базу експерти називають менш вірогідною, але зовсім не відкидають. Судячи з супутникових знімків, знищено не менше восьми повітряних суден.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Rusi:

Якщо взяти окремо Крим і техніку місцевих підрозділів, то це серйозні втрати. Ми не знаємо точно, але знищено десь між 9 та 20 повітряними суднами, щоби їх замінити - потрібні сотні мільйонів доларів і мабуть, російській державній авіаіндустрії знадобиться, щонайменше рік, щоби замінити втрачене.

Експерти намагаються уникати гучних висновків, на кшталт - поворотний чи навіть переламний момент війни. Але - запевняють - це не применшує відчайдушності та унікальності цієї атаки.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Це надзвичайно важливий етап. Це ввійде в історію як рейд Дуліттла на Японію під час Другої Світової чи як атака британців на німецькі дамби, це одна із таких блискучих і блискавичних операцій.

А західний світ вкотре отримав підтвердження, що не такий страшний чорт, яким він сам себе малює. Саме у цій війні оголилися усі проблеми армії, яка називала себе другою у світі.

Рут Деєрмонт, провідна лекторка з пострадянської безпеки у Королівському коледжі Лондона:

Навіть якщо в районі, такому важливому для росії, як Крим, вона не може захистити свою військову інфраструктуру, то це дає підстави вважати, що російські збройні сили не мають професійного керівництва, вони не вчать важливі помилки війни та дійсно ставить під питання здатність захищати речі, які вони називають найважливішими.

Проте це не означає, що російська армія не становить жодної загрози, наполягають експерти.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

Необхідно пам'ятати, що виклик перед Україною залишається таким же, росія використовує свої традиційні потужності, просувається вперед, вигризаючи й випалюючи землю, не шкодуючи життя своїх солдатів і застосовуючи всю можливу техніку.

Проте українці прийняли цей виклик. І на подив багатьох - не лише вистояли, але й прагнуть повернути території, захоплені вісім років тому.

Володимир Зеленський, президент України: