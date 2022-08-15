"Манчестер Юнайтед" пропонував свого португальського форварда Кріштіану Роналду італійським "Інтеру" та "Мілану", однак ті не виявили зацікавленості. Про це повідомляє інсайдер Танкреді Палмері.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" на початку осені 2021 року. Португалець у сезоні-2021/22 провів у складі клубу 39 матчів, забив 24 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

37-річний форвард неодноразово заявляв, що пріоритетними для нього є титули, але в сьогоднішній ситуації він має сумніви в тому, що клуб готовий до їх завоювання.

За повідомленнями ЗМІ, португалець міг продовжити кар'єру у кількох топових клубах. Серед потенційних місць для продовження кар'єри зіркового гравця називалися "Челсі", "Атлетіко", "Спортінг" і "Парі Сен-Жермен".

У другому турі нового сезону чемпіонату Англії "МЮ" розгромно поступився "Брентфорду" 0:4. Роналду відіграв весь матч.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" розглядає варіант розірвати контракт з Роналду.