Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Архівне фото / informator.ua
Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла до п'яти. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов в Telegram.
Про жертви не повідомляється.
За його словами, всі постраждалі госпіталізовані.
Всі госпіталізовані, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їх кількість не збільшиться.
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