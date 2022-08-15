Батьки та вчителя Дніпропетровщини готуються до першого вересня [ Редагувати ]
Батьки Давледівської громади на Дніпропетровщині хочуть, щоб діти з першого вересня сіли за парти. З таким закликом звернулися до освітян. Директори та вчителі вже привели до вимог шкільні укриття і готові взяти на себе відповідальність за учнів під час уроків. Олена Мендалюк запитала у дітей - чи хочуть вони до школи?
Хочу я навчатися саме у школі. Ну тобто першого вересня сісти за парти...
Майбутня восьмикласниця Карина до школи ходить мало не щотижня. Ніяк не дочекається нового навчального року. Дівчина дуже сумує за однокласниками.
Карина, учениця 8 класу:
В мене погіршились трохи оцінки, тому що дистанційне навчання було дуже складним для мене і якісь предмети доведеться підтягувати з репетиторами. Були проблеми, бо деякі теми ми не розуміли, дуже складно, а в школі легше, бо вчитель все пояснить, ми все записуємо і ми все розуміємо, а дистанційне не так.
Саме через якість дистанційного навчання - батьки наполягали на поверненні дітей до школи. У Давледівській громаді провели опитування - і більшість висловилися за те, щоб уже з першого вересня діти повернулися в класи.
Олена Неліпа, голова Давледівської територіальної громади:
Понад 80 відсотків батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших шкіл навчалися на денному. Приходили до школи.
У навчальних закладах виклик прийняли та почали готуватися до навчального процесу в реаліях війни.
Валентина Донець, директорка ліцею:
Зараз вивчаємо усі нормативні документи із питань евакуації та з питань збереження життєдіяльності та здоров'я дітей. Це кабінет географії, в середньому тут навчається 10-15 учнів. Ми проведемо інструкцію з вчителями та зможемо вивести дітей в укриття.
Яна Шиманчик, вчителька історії. Переконана, у разі оголошення повітряної тривоги, головне - робити все за планом та без паніки.
Яна Шиманчик, вчитель історії:
Вчитель - така професія, що ми постійно беремо відповідальність на себе. Тому що нещастя може статися і на уроці. Ми розуміємо, що під час воєнного стану, зрозуміло, що відповідальність на нас більше покладається. Ми, вчителі, до цього готові.
Хвилин п'ять. Від класів … Від першого поверху до укриття.
Директорка веде нас до укриття. Школа зведена тридцять років тому. Тут висока стеля, бетонні перекриття, є витяжка, освітлення, а ще генератор та водопостачання.
Олег Січкарук, начальник криворізького районного управління Гу ДСНС у Дніпропетровській області:
Це підвальне або цокольний поверх. Обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті допускається один евакуаційний вихід, якщо більше - обов'язково два евакуаційні виходи. Як ми побачили в цьому закладі.
Олена Мендалюк, кореспондентка:
Одночасно у цьому укритті може перебувати до 500 людей і як ми бачимо, тут вже є запаси. Є вода, є кілька коробок з медикаментами - це аптечки. А ще сухпайки.
А це вже гімназія. Тут першого вересня за парти планують сісти трохи більше ста учнів.
Ось так він звучить. - Це буде сигнал до чого? - Це буде сигнал, справа в тому, що сирену ми включаємо там нагорі, а коли буде відбій ми будемо робити це звукове оповіщення.
Олена Мендалюк, кореспондентка:
Як облаштувати укриття по домашньому і з комфортом точно знають у цьому навчальному закладі. Ось для меншеньких дітей є ліжко-місця, є де присісти, а якщо присутні і занудьгують, можуть розгадати кросворд.
Готовність учителів і батьків, наявність облаштованого укриття - це лише початок справи. Чи сядуть діти за парти - залежатиме від активності бойових дій на Херсонщині, що межує із Дніпропетровською областю. Остаточне рішення ухвалить профільна комісія вже наприкінці серпня.
Я вже рахую дні до того як я напишу - перше вересня. Класна робота.
по темі
Які саме ці умови? Ідемо перевіряти разом з керівництвом закладу і міністром освіти Сергієм Шкарлетом. Він на Чернігівщині з інспекцією. По дорозі нам показують обладнані системи сповіщення та протипожежні засоби.
Під постійними обстрілами медики до останнього намагалися працювати. Надавали медичну допомогу, навіть, коли вже не було частини даху та вікон. Загинули п'ятеро працівників.
Протитанкові та протипіхотні міни, гранати та артилерійські снаряди. І уся ця зброя - просто посеред київських парків. Втім, абсолютно безпечна та з освітньою функцією.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про те, що у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни погрожують українцям
До початку нового навчального року залишається місяць. В якому форматі навчатимуться діти - онлайн, офлайн чи змішано - кожна громада вирішуватиме самостійно. Утім, у місті Апостолове на Дніпропетровщині - діти цього року навряд чи сядуть за парти. Бо там не вціліла жодна школа.