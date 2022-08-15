Батьки Давледівської громади на Дніпропетровщині хочуть, щоб діти з першого вересня сіли за парти. З таким закликом звернулися до освітян. Директори та вчителі вже привели до вимог шкільні укриття і готові взяти на себе відповідальність за учнів під час уроків. Олена Мендалюк запитала у дітей - чи хочуть вони до школи?

Хочу я навчатися саме у школі. Ну тобто першого вересня сісти за парти...

Майбутня восьмикласниця Карина до школи ходить мало не щотижня. Ніяк не дочекається нового навчального року. Дівчина дуже сумує за однокласниками.

Карина, учениця 8 класу:

В мене погіршились трохи оцінки, тому що дистанційне навчання було дуже складним для мене і якісь предмети доведеться підтягувати з репетиторами. Були проблеми, бо деякі теми ми не розуміли, дуже складно, а в школі легше, бо вчитель все пояснить, ми все записуємо і ми все розуміємо, а дистанційне не так.

Саме через якість дистанційного навчання - батьки наполягали на поверненні дітей до школи. У Давледівській громаді провели опитування - і більшість висловилися за те, щоб уже з першого вересня діти повернулися в класи.

Олена Неліпа, голова Давледівської територіальної громади:

Понад 80 відсотків батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших шкіл навчалися на денному. Приходили до школи.

У навчальних закладах виклик прийняли та почали готуватися до навчального процесу в реаліях війни.

Валентина Донець, директорка ліцею:

Зараз вивчаємо усі нормативні документи із питань евакуації та з питань збереження життєдіяльності та здоров'я дітей. Це кабінет географії, в середньому тут навчається 10-15 учнів. Ми проведемо інструкцію з вчителями та зможемо вивести дітей в укриття.

Яна Шиманчик, вчителька історії. Переконана, у разі оголошення повітряної тривоги, головне - робити все за планом та без паніки.

Яна Шиманчик, вчитель історії:

Вчитель - така професія, що ми постійно беремо відповідальність на себе. Тому що нещастя може статися і на уроці. Ми розуміємо, що під час воєнного стану, зрозуміло, що відповідальність на нас більше покладається. Ми, вчителі, до цього готові.

Хвилин п'ять. Від класів … Від першого поверху до укриття.

Директорка веде нас до укриття. Школа зведена тридцять років тому. Тут висока стеля, бетонні перекриття, є витяжка, освітлення, а ще генератор та водопостачання.

Олег Січкарук, начальник криворізького районного управління Гу ДСНС у Дніпропетровській області:

Це підвальне або цокольний поверх. Обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті допускається один евакуаційний вихід, якщо більше - обов'язково два евакуаційні виходи. Як ми побачили в цьому закладі.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Одночасно у цьому укритті може перебувати до 500 людей і як ми бачимо, тут вже є запаси. Є вода, є кілька коробок з медикаментами - це аптечки. А ще сухпайки.

А це вже гімназія. Тут першого вересня за парти планують сісти трохи більше ста учнів.

Ось так він звучить. - Це буде сигнал до чого? - Це буде сигнал, справа в тому, що сирену ми включаємо там нагорі, а коли буде відбій ми будемо робити це звукове оповіщення.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Як облаштувати укриття по домашньому і з комфортом точно знають у цьому навчальному закладі. Ось для меншеньких дітей є ліжко-місця, є де присісти, а якщо присутні і занудьгують, можуть розгадати кросворд.

Готовність учителів і батьків, наявність облаштованого укриття - це лише початок справи. Чи сядуть діти за парти - залежатиме від активності бойових дій на Херсонщині, що межує із Дніпропетровською областю. Остаточне рішення ухвалить профільна комісія вже наприкінці серпня.