Два місяці до старту опалювального сезону. Відлік пішов. І люди вже готуються. В Охтирці жителі запасаються дровами. Бо пережити зиму їм буде складно. Ще на початку березня в їхню ТЕЦ влучили бомби. І ремонту теплоелектроцентраль не підлягає.

Мешканці хотіли було перейти на індивідуальне опалення, але дозволів не отримали. Чому? І чи є альтернатива холодним батареям? Дивіться далі.

Біля подвір'я пані Ніни звалені дрова - родина готується до зими.

Ніна Білуха, жителька Охтирки:

Дров закупили трошки, трошки, ну не хвате на зіму, надо буде ще, но дуже щас дорого, 14 тисяч машина, мені надо на зиму 2,5-3 машини.

Ця частина вулиці Сумської в Охтирці - постраждала від обстрілів. Що не будинок - то залатані дахи, затягнуті плівкою вікна та пошкоджений паркан. Деякі обійстя тепер зійдуть хіба розібрати на дрова.

Ніна Білуха, жителька Охтирки:

8 чи 9 раз, не, там перший раз на круг прилетів, а другий раз уже хто зна куди воно мітило, я не знаю, там дуже багато хат, та ось трошки проїдете, там вообще хат нема почти, де в кого угол стоїть, в кого без криші. Де є сухі, он розбомблені хати, разрешають хазяєва, трошечки напиляли, а так…

До холодів місцеві мешканці поспішають хоч якось утеплити або відремонтувати пошкоджені домівки.

Война войной, а стройка йде…а шо робить?

Пані Лідія у квартирі збирається грітися, як робила це в перші дні війни, коли рашисти в Охтирці розбомбили ТЕЦ. А на дворі було - до мінус 17.

Лідія, жителька Охтирки:

Ми ж так сиділи, через електричну духовку, як розбомбили, електричну духовку включали, ці двері закривали, а в спальню електричну духовку включали.

Головний виробник тепла в Охтирці ворог розбомбив вщент, без можливості ремонту. В кількох обстріляних багатоповерхівках тоді розмерзлися труби та батареї, вийшли з ладу внутрішні мережі. Будинку пані Лідії пощастило - система ціла, бо вбудована в стіну. Та єдина надія на тепло в родині пенсіонерів - це відновлення ТЕЦ.

Лідія, жителька Охтирки:

Думаю, що не замерзнемо, та щось же топить будуть, я думаю, я ж не знаю, що там з ТЕЦ робиться, чи відремонтірують її, чи не ремонтірують. Індивідуальне, во-первих ми пенсіонери, за що? За що - десь 100 тисяч надо, де я возьму їх, сьогодні 100 тисяч із 3 тисяч пенсії, найду їх.

У сусідньому будинку вже полагодили внутрішні мережі. Отримати дозвіл на індивідуальне опалення тут не сподіваються, але передбачають, що мешканці вмикатимуть взимку додаткові електроприлади.

Євгенія Міщенко, голова ОСББ:

Ось проводимо гідравлічні випробування з понеділка, ось проводимо, надумали мінять електропроводку ремонтувать, щас же ж уже більш потужні прилади, і можуть підключать і може не витримати кабель оцей, що йде по під'їзду. На електрокотли нас навряд чи переведуть, а таке, як бойлери, мікрохвильовки, ті ж самі кондиціонери, обігрівачі будуть підключать газове опалення в нас не дозволить система вентиляції, а щоб електропостачання, електрокотли, теж може не витримати трансформаторна. Пока такого нема і ми не встигнемо все одно до опалювального сезону щось зробить.

Люди обурені, що влада не спрощує механізм отримання дозволів на встановлення приватних котлів.

Володимир Коломієць, житель Охтирки:

Сентябрь він пролетить миготінь, а поки наша як назвать бюрократія, но поки зробиш проєкт, а если люди всі кинуться, це ви представьте скільки квартир. Хотя страшного нема нічого, в індивідуальному нема нічо, ми можемо далеко не їхать, Житомир, там практично весь город на індівідуалке. І люди живуть і не гріють землю.

Посадовці обіцяють: переходити на індивідуальне опалення буде не треба, в Охтирці з'явиться нова централізована котельня. Гроші - 85 мільйонів гривень - на неї вже є.

Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації:

На цей час найскладніше - це виготовити котел, цей котел зараз виготовляється, це основна частина, найдорожча частина цього проєкту. Всі роботи мають бути виконані до першого листопада цього року.

А до нового року буде встановлено ще два котли, які обігріватимуть жителів Охтирки тріскою. Тоді, обіцяють в обласній адміністрації, люди ще й зможуть заощадити.

Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації:

Тому ми й хочемо реалізувати з "Нафтогазом" цей проєкт, щоб охтирчани, крім того, що були впевнені, що у них буде тепло, ще воно повинно бути дешевше, ніж було минулих опалювальних сезонів. Плюс паралельно за рахунок коштів "Юсейд", є підрядна організація, яка розробляє нову схему теплопостачання міста Охтирка, яка буде передбачати від'єднання від централізованого теплозабезпечення віддалених невеличких приватних будинків чи невеличких кварталів, там де є дуже великі втрати на мережах.

В Охтирському лісгоспі тріску вже заготовлюють.

Юрій Римар, директор Охтирського держлісгоспу:

Вже в цьому році начали брати й приватний сектор. Населення в цьому році вже купили порядка 200 кубометрів цієї паливної тріски, люди поробили котли, дешевше паливна тріска - один кубометр стоє 600 гривень.

Вдвічі збільшився попит на дрова. Ціни тримають на рівні минулорічних.

Юрій Римар, директор Охтирського держлісгоспу:

Дрова з доставкою виходять в середньому десь 1200-1300 гривнів, якщо дальше везти, то 1375 грн. Я дрова в лісі вони значно дешевші, це я називаю дубові, ясеневі, кленеві, така ціна. А дрова хвойні, соснові, будуть як мінімум на 200 гривнів дешевші.

Хоча собівартість дров зросла. До того ж заготовлення дров стало ризикованою справою. Два лісництва Охтирського району час від часу рашисти обстрілюють.