За своє волосся дівчинка отримала 10 тисяч 400 гривень

Дорослі вчинки дітей. Війна змінила українську малечу. Вони відкладають іграшки й починають заробляти гроші. Але не для себе. Всі гроші віддають для армії. Наша Христина Гашенко поспілкувалася з двома дівчатами, які попри свій юний вік, здатні на сильні вчинки.

З обіймами та теплими словами зустріли львів'яни Дарію та її рідних в одному з офісів. Їх неабияк вразила жертовність дівчинки. 10 річна Дарія обрізала більше як пів метра свого волосся і гроші передала на потреби ЗСУ.

Дарія Безугла, переселенка з Одеської області:

Я думала як допомогти ЗСУ і не знала, як допомогти. І мені прийшла така думка - відрізати волосся. - Тобі не було шкода? - Ні.

Зав'язала резинками спочатку., розчисала волосся, зміряла скільки сантиметрів відріже і стригла.

За своє волосся дівчинка отримала 10 тисяч 400 гривень. І все до копійки - віддала волонтерам.

Світлана Безугла, тітка Дарії:

Працівники гуманітарного центру були шоковані, вони не вірили, вони думали, що це якийсь розіграш. Бо сума така досить велика як для такої дівчинки. Волонтери планують придбати на ці кошти болітні колеса, на ці кошти Херсонського напрямку.

Вчинок дівчинки підтримали і її батьки.

Олена Безугла, мама Дарії:

Зараз болючий важкий час для нас, так як ми проживаємо в селі у віддалених місцях, де йде війна наразі конкретно, то ми цього на щастя не бачимо. Але бачачи телебачення, це пекло, яке проходять люди, які залишаються без домівок без всього, що вони мали. Тому ми з коханим були не проти, що вона зробила такий добрий вчинок.

Львів'яни вирішили Дарії зробити подарунок - цю ж суму зібрали дитині.

Ти зробила надзвичайно цінний і важливий вчинок для всіх нас, для Збройних сил для наших героїв. Ми вирішили, що добро повинно повертатися. Тому всю цю суму за рахунок, що ти зробила цей крок, віддала на ЗСУ, ми тобі повертаємо. Ти - наш герой.

Та дівчинка не замислюючись вирішила, і ці гроші віддати на ЗСУ.

Дарія Безугла, переселенка з Одеської області:

Зараз військовим вони більше потрібніші.

Українським військовим допомагає і п'ятирічна Єва зі Львівщини. Дівчинка випікає кекси. Вона добре знає рецепт і вправно робить тісто.

Добавляємо цукор і розмішуємо все це разом.

А щоб було веселіше - наспівує патріотичну пісню…

Геть з України, москаль некрасівий, ой на горі москаля ждуть, москаля ждуть.

І хоча Єві лише п'ять - вона добре розуміє, що таке війна.

Єва, жителька міста Пустомити:

На війні солдати вмирають від бомб і ракет і куль. Я не хочу, щоб вони вмирали. І дітки вмирають, і дорослі, і будинки в пожежах можуть бути або розвалені.

За усім процесом стежить бабуся. Зауважень до внучки - немає.

Правильно, добре робить.

Свої кекси Єва продає на вулиці. Гроші передає для ЗСУ.

Єва, випікає кекси:

Хочу, щоб вони швидше повернулись додому і війна швидше закінчилася.

І покупців у дівчинки вистачає...

Привіт, Єва. Скільки коштує? - 5 грн. - Це на ЗСУ. Тому давай так! - Дякую.

Павло Конопада, житель міста Пустомити:

Я дуже задоволений, що наймолодші із нашого населення допомагають армії. Це дуже мило і корисливо для нас всіх.

Така праця дівчинки нікого не лишає байдужим. Як ось і цю жінку, яка на власному досвіді знає, яка жорстока війна, ще у 2014 році в АТО загинув її син.

Можна вас обніму. Дуже вам дякуємо за сина і вашу допомогу.

За свою випічку Єва заробила понад три тисячі гривень. На цьому дівчинка не зупиниться, бо вірить, кожна її гривня пришвидшить перемогу України. Такої ж думки сьогодні тисячі дітей, які щодня різноманітними акціями допомагають збирати гроші для українських захисників.