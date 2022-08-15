Доглядати за боривітром у домашніх умовах - справа не з легких

Власний сокіл з'явився у чернівецьких рятувальників. Щоправда, поки що це лише пташеня. Хижі птахи змайстрували собі гніздо на даху управління, проте недогледіли одне маля. І тепер його виходжує диспетчерка головного управління з надзвичайних ситуацій області - годує перепілками та вчить літати. Кволе пташеня за місяць після падіння окріпнуло, набрало вагу та вже звикло до своєї рятівниці. Подивіться самі.

Служба порятунку 101, слухаю вас.

Диспетчерка Настя взялася вигодовувати соколя випадково. Прийшовши на роботу, побачила нещасне пташеня - його підібрали рятувальники, коли рушали на виклик. Мале випало із гнізда.

Боже який голодний. Чекай, бо давишся.

Настя забрала малюка додому, оселила на балконі квартири. Годувала та поїла, наче малу дитину.

Настя Гуцуляк, диспетчерка Гу ДСНС в Чернівецькій області:

На роботу підіймаюсь о п'ятій ранку і до сокола підіймаюсь о п'ятій ранку. Найважче було те, що її треба було годувати кожних три години. Навіть і частіше. Їжа має бути постійно свіжа. Якщо м'ясо посиділо дві доби у холодильнику, вона вже їсти його не хоче.

За місяць соколеня зміцніло, та й пір'я побільшало.

Ну гратися хоче дуже. От як котенятко грається, так само вона.

Пташеня вже самостійно їсть, а от літати - тільки вчиться.

Надзвичайники жартують: про соколів-мисливців чули, а це птах-рятувальник. Та й загалом, у тому, що пташки в'ють гнізда на їхній споруді, вбачають гарний знак.

Сергій Бабчук, керівник сектору зв'язків зі ЗМІ Гу ДСНС у Чернівецькій області:

Я думаю, що, звісно, це хороший знак, що соколи щорічно повертаються до нашого управління і саме тут вони роблять своє гніздо.

Врятоване пташеня сокола - боривітер звичайний, каже орнітолог. Такі птахи часто оселяються у великих містах, полюючи на гризунів.

Назар Смірнов, орнітолог:

Часто займає ніші в будинках, особливо, в багатоповерхівках. Там відкладає яйця прямо на поверхню і там з'являються пташенята.

Доглядати за боривітром у домашніх умовах - справа не з легких. А ще важче буде призвичаїти хижака до повернення у дику природу.

Назар Смірнов, орнітолог:

Даються якісь тушки мертвих птахів для того, щоб він навчився їх розбирати. Потім починають тушки на шнурочку тягати, щоб він навчився їх ловити. Після цього йому даються вже живі тварини, на яких він полює. Коли він засвоює це полювання, коли він добре літає, тоді вже можна говорити про випуск у природу.

Проте поки це віддалена перспектива. Соколя ще замале.