Окупанти намагалися прорвати оборону під Харковом - Генштаб [ Редагувати ]
Фото: агресія росії
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди у Харківській області. Тим часом Збройні сили відбили усі ворожі наступи на сході.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Також триває перевірка бойової готовності білоруської армії. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня. При цьому зберігається загроза завдання окупантами ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
- На Сіверському напрямку задля демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.
- На Харківському напрямку загарбники, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжують знищувати військові та цивільні обʼєкти із усіх наявних засобів вогневого ураження. З танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.
- Противник задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.
- Окупанти спробували прорвати оборону українських військ на напрямку Козача Лопань - Уди. Українські взахисники жорстко зустріли ворога та відкинули назад.
- На Слов’янському напрямку росіяни концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагалися відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не досягли, відійшли.
- На Краматорському напрямку загарбники вели обстріли біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.
- Наступальними та штурмовими діями ворог намагався просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнав повної невдачі та хаотично відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали атаки по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагалися створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
- Завдали авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнали втрат та відійшли.
- На Авдіївському напрямку противник вів обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також ворог завдаа авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.
- Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали із танків, ствольної артилерії та РСЗО райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіявли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.
- Ворог спробував наступати на напрямках Славне - Новомихайлівка, Солодке - Водяне, Солодке - Володимирівка, Єгорівка - Павлівка. Отримав жорстку відсіч, зазнав втрат та відкотився назад.
- На Південнобузькому напрямку росіяни вели обстріли з танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування наших підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу.
- Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.
- В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання загарбників зосереджує основні зусилля на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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