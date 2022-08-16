В Україні знову будуть оплачувати в подвійному розмірі роботу у вихідний день [ Редагувати ]
Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі. До Кодексу законів про працю (КЗпП) повернули стару норму. Про це повідомляє Мінекономіки до закону 2352-IX.
Як зазначається в коментарі, з переліку статей, норми яких не застосовуються у період дії воєнного стану, змінами вилучено статтю 72 КЗпП, що регламентує компенсацію за роботу у вихідний день.
Тобто робота у вихідні дні має компенсуватись, як і у мирний час, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП.
За новим законом п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем.
Для встановлення п’ятиденного або шестиденного робочого тижня в період воєнного стану більше не потрібне рішення військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або згода первинної профспілкової організації чи погодження місцевої ради.
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