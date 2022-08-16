У ніч на 16 серпня російські військові в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях в Facebook.

Під обстріл потрапили кілька мікрорайонів.

У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, у тому числі лісовий.

Мер додав, що в результаті обстрілу сталося загоряння кар'єру і постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.