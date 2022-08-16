Ворог обстріляв Слов'янськ [ Редагувати ]
У ніч на 16 серпня російські військові в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях в Facebook.
Під обстріл потрапили кілька мікрорайонів.
У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, у тому числі лісовий.
Мер додав, що в результаті обстрілу сталося загоряння кар'єру і постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.
Жертв і поранених, на щастя, немає.
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