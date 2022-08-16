Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 900 військовослужбовців. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Втрати росії на 16 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1880 (+4);
- бойових броньованих машин - 4152 (+11);
- артилерійських систем - 989 (+4);
- РСЗВ - 263 (+2);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- вертольотів - 196 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 790 (+3);
- крилаті ракети - 190 (+3);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5);
- спеціальної техніки - 92 (+0).
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