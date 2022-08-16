У вівторок вночі, 16 червня, Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

По місту окупанти випустили одразу сім ракет.

За його словами, близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.

Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.

Він розповів, що частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо - без постраждалих.

Правоохоронці працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок атак постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років від отриманих поранень померла.