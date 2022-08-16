Обстріли Донецької області: вбито цивільного [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
За добу росіяни вбили одного цивільного, ще двоє отримали поранення.
За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 734 людини, ще 1905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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