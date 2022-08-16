У Києві терміново зачинили станцію метро: що сталося [ Редагувати ]
У Києві зачинили станцію метро "Теремки" у зв'язку із задимленням у підземному переході. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Станція "Теремки" зачинена на вхід і вихід для пасажирів у зв'язку із задимленням в підземному переході. На місце викликані всі необхідні фахівці.
У КМДА зазначили, що про відкриття станції повідомлять додатково.
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