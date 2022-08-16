Російський диктатор володимир путін погрожує "затягуванням" війни проти України. Про це пишуть "РІА Новини".

В цьому він звинувачує США.

У зверненні до учасників десятої московської конференції з міжнародної безпеки він сказав:

Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт.

Також глава Кремля знову почав шукати виправдання агресивній війні, кажучи, що нібито ця так звана "спецоперація" в Україні була нібито ухвалена "у повній відповідності до Статуту ООН".

Крім того, російський диктатор оголосив про намір росії збудувати так званий "демократичний світ".