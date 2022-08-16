Президент росіїї погрожує затягнути війну проти України [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін погрожує "затягуванням" війни проти України. Про це пишуть "РІА Новини".
В цьому він звинувачує США.
У зверненні до учасників десятої московської конференції з міжнародної безпеки він сказав:
Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт.
Також глава Кремля знову почав шукати виправдання агресивній війні, кажучи, що нібито ця так звана "спецоперація" в Україні була нібито ухвалена "у повній відповідності до Статуту ООН".
Крім того, російський диктатор оголосив про намір росії збудувати так званий "демократичний світ".
росія разом з союзниками, партнерами та однодумцями вдосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, вживатиме інших кроків до побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційне різноманіття.
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