У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації підлягатимуть понад 400 тисяч людей із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області", - сказав він.

Старух зазначив, що евакуації підлягатимуть мешканці Нікополя, Марганця, Енергодару, Василівки, Дніпрорудного і низки інших населених пунктів.

Також він додав, що повністю реалізувати заходи із захисту цивільного населення дуже важко, оскільки частина території окупована.

Старух додав, що наразі радіаційна ситуація на АЕС стабільна.