Українська операція чи пригожинська містифікація? Ракетний удар по ЧВК Вагнера у Попасній - який стався надвечір суботи - оповитий сумнівами. А чи не навмисно окупанти засвітили свої позиції ? До того ж, коли там був начебто сам керівник Вагнерівців - Євген Пригожин? І той до речі, за інформацією російських ЗМІ, залишився цілим і неушкодженим. Ольга Жидецька проаналізувала ситуацію. І припустила, що бойовики ймовірно хотіли розіграти у Попасній свій сценарій. Навіщо і для кого? Дивіться далі.

Точні й продумані удари ЗСУ останнім часом - головні меседжі російсько-української війни. Серед таких помітних подій - приліт по штабу ПВК Вагнера в окупованій Попасній.

Та пікантності цій історії додає інформація, що серед загиблих бойовиків власник приватної військової компанії - кухар путіна - бізнесмен Євген Пригожин. Фото з людиною, схожою на керівника ПВК опублікував так званий воєнкор Срєда. Водночас у російських пабліках смерть Пригожина не підтвердили. І у доказ один з російських бойовиків напередодні опублікував фото нібито з бізнесменом, й нібито на місці зруйнованого штабу. "Шукаємо разом з Пригожиним його тіло" - глузливо підписав світлину Андрій Богатов.

Хто ж такий Євген Пригожин і чому його поява на лінії фронту наробила стільки галасу?

Попри значний вплив у російському політикумі він не поспішає роздавати інтерв'ю та світитися перед камерами. Свою карколомну кар'єру Пригожин розпочав 40 років тому з криміналу. Ось що про це говорить Олексій Навальний у розслідуванні ФБК.

Это самый что называется парень с низов. В 1979 его даже осудили за кражу. А через 2 года опять осудили, только уже по более тяжелой статье. В общей сложности он провел в местах заключения 9 лет.

Звільнившись у буремних 90-х, майбутній кухар путіна узявся за бізнес, відкрив фешенебельний ресторан.

В 2001-м году в ресторан Пригожина зашел владимир путин. И владелец лично обслуживал богатого гостя. Вот смотрите, в одном интервью он сам хвастается. Владимир Владимирович оценил, что я не гнушаюсь сам подносить тарелки. Пригожин шутил, он виртуозно подавал салфетки и был замечен. Он завязал дружбу сначала с водителем путина, потом с охранником. Ну а дальше стал вообще чем-то вроде королевского шута.

Нині, окрім доступу до тіла та шлунку господаря кремля, Пригожин має мільярдні державні контракти на харчування московських школярів та всієї велетенської російської армії. Та це найбезневинніший його бізнес.

Інша сфера інтересів олігарха - прокремлівські фабрики інтернет-тролів. Через їх втручання у президентські вибори Пригожин потрапив під санкції США та в список розшуку ФБР. За допомогу у його арешті американські спецслужби обіцяють 250 тисяч доларів.

Він імовірно контролював і схвалював операції з політичного та виборчого втручання в Сполучених Штатах через купівлю американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень фіктивних онлайн-персон і використання вкрадених даних осіб зі Сполучених Штатів.

Ну і найгостріша страва з пекельної кухні кухаря путіна - приватна військова компанія - ПВК Вагнера, що встигла вразити своєю жорстокістю в Сирії, засвітилася в Африці і воює в Україні. За це її засновник під європейськими санкціями. Офіційно Кремль від вагнерівців відхрещується - в росії найманці поза законом. Тим не менш угруповання існує. І один з колишніх його ватажків, що втік до Франції, написав про це книжку.

Марат Габідуллін, екскерівник підрозділу ПВК Вагнера:

Это такая небольшая армия. Причем в некоторых случаях дошли до того, что такой способ использования этих наемников, который прямо противоречит всем моральным нормам и устоям. До такого способа западные страны не догадались еще.

Журналісти вже знайшли сотні ниточок, що ведуть від вагнерівців до Пригожина. І от нещодавно незалежне російське видання "Медіазона" розповіло - кухар путіна нібито особисто їздить російськими колоніями і вербує для війни в Україні затятих убивць та бандитів.

Ліза Нестерова, кореспондентка "Медіазони":

Начинает свою речь со слов, что его интересуют в первую очередь осужденные за убийства и разбой. И желательно не бытовые убийцы, как он говорит, не те, кто зарезал в пьяной драке соседа. А те, кто, убивал с удовольствием. Как он говорит, таким в ЧВК Вагнера понравится.

Засуджених зваблює великими грошима та скасуванням судимості. За словами свідків, Пригожин відверто каже потенційним найманцям, що йому будь-що потрібно виграти війну в Україні.

Ольга Романова, правозахисниця, "Русь сидящая":

Как подтверждают нам источники внутри колонии, и я бы так сказала, что это уже источники из категории служащих там. Говорят, что Пригожин обещает вернуться в эту зону. Но интересно когда. Он говорит - когда потери состовят 60 процентов, я приеду снова.

За інформацією російських ЗМІ, Пригожин не раз приїжджав на Луганщину особисто координувати там своїх бойовиків. Адже досі їхня місія в Україні була провальною. Схоже, це дуже дратує путінського кухаря. Тож в останній історії з обстрілом штабу вагнерівців у Попасній деякі оглядачі схильні вбачати ознаки пригожинської спецоперації - мовляв надто підозріло виглядає версія безглуздого злиття адреси штабу так званим російським воєнкором. Тож, не виключено, що у такий спосіб олігарх намагається довести господареві Кремля свою лояльність, буцімто життям ризикує заради успіху росіян в українській воєнній кампанії.