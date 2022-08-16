Високі дебати Генеральної асамблеї ООН: чи приїде на захід російська делегація [ Редагувати ]
За місяць у Нью-Йорку стартують високі дебати Генеральної асамблеї ООН. І хоча до світової вересневої події ще доволі багато часу, утім вже точаться дискусії - чи приїде на захід російська делегація? Та сам Лавров?
Оскільки традиційно на дебатах Генасамблеї ООН перші особи світу дискутують про головні виклики. А цьогоріч цим викликом стала сама Росія. І у багатьох держав закрилася сумніви - чи доцільно взагалі говорити з країною- агресоркою "на рівних"? І ситуація ця, каже Дмитро Анопченко, - і складна, і кумедна водночас. Чому? Про це далі.
Щороку у двадцятих числах вересня президенти і прем'єри з усього світу збираються у Нью-Йорку на ООНівські високі дебати, підготовка до яких зараз вже у розпалі, бо треба і готелі забронювати, і двосторонні зустрічі заздалегідь розписати. Російську делегацію традиційно очолює Лавров - ви зараз побачите, як все відбувалося у минулі роки -
Ці вересневі дискусії рік від року мало чим відрізнялися - так, змінювалися тезіси та прізвища учасників, а протокол був тим самим. Але зараз з одного боку все більше побоювань у Москві - чи дадуть російській делегації в умовах війни і санкційного тиску так само спокійно приїхати до Нью-Йорка, - а з іншого - все більше неофіційних розмов у західних дипломатичних колах. Мовляв, невже зробимо вигляд, що нічого не відбувається? У Москві пішли на випередження і вже зараз заявляють – "радимо Вашингтону утриматися від провокацій" і не створювати перешкод.
Розуміючи, що не всі учасники делегації можуть, наприклад, отримати від Сполучених Штатів в'їзні візи до Америки, хоча для ООНівських візитів і передбачена окрема процедура, не така, як під час бізнес-поїздок. Величезне питання і щодо прильоту самого Лаврова. Ось ви зараз бачите як минулі рази до Нью-Йорка прибував його спецборт. Але це було до війни! Повітряний простір - що Європи, що Америки - закритий для російських лайнерів. Навіть якщо візу і дадуть - то летіти як простий смертний, рейсовим літаком, та ще і з пересадкою, - російський міністр закордонних справ не хоче… А відкрити його лайнеру небо - в ситуації, коли Лаврова особисто внесли (що США, що Європа) до санкційних списків - рішення, яке американська адміністрація може і не ухвалити, надто вже розголос буде великий.
Високі дебати в рамках Генасамблеї намічені із 20-го по 26 вересня. Наче і час є - лишається 5 тижнів, але це, наприклад, з Україною таке питання вирішили б за лічені дні, бо всі топ-чиновники постійно на зв'язку. З Росією ж діалог перерваний - і зрозуміло чому. Більше того, Тоні Блінкен видав розпорядження, яким прямо заборонив будь-кому з американських дипломатів проводити перемовини з російськими представниками, якщо тільки це не стосується національної безпеки США. Комфорт Лаврова та його приліт точно цього не стосуються… Більше того, вже зараз представники "західного табору" при ООН неформально обговорюють - а як в принципі бути їхнім лідерам? Які рекомендації спрямувати до своїх столиць?
Під час Генасамблеї багато ж спільних заходів. Захочуть їхні президенти і прем'єри сидіти за одним столом з росіянами? Питання поки відкрите, але вже точно, що ця Генасамблея не буде такою, як колись. Ну а що стосується України… Торік Володимир Зеленський не прилітав, прислав відеозвернення. Цього року… Все залежатиме від ситуації на фронті. Кулуари високих дебатів - місце для двосторонніх зустрічей, у першу чергу - розмов тет-а-тет із Байденом - сказали мені у дипломатичних колах. І звісно ж, це було б максимально продуктивно - побачити одразу всіх і поговорити одразу з усіма. Особисто, без зайвих очей, а тому відверто. Але і залишити Київ президенту країни, що воює, і непросто, і - максимально небезпечно.
Тому "українське питання" поки є відкритим. Чи то буде звернення у запису, чи то міністру Кулебі доручать виступити і з усіма поговорити, чи то і дійсно - першій особі варто таки прилетіти… Ця невизначеність щодо формату участі України - теж через війну, але, звісно, зовсім з інших причин, ніж таке саме відкрите питання щодо участі російської делегації.
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