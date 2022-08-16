На Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку після вибухів на півострові [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.
За інформацією російського видання, попередній рекорд був встановлений 16 серпня 2020 року, тоді по мосту за добу проїхало 37 374 автомобіля.
Варто зауважити, що, за інформацією глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, після сьогоднішніх вибухів "тисячі громадян росії прямували в бік мосту через Керченську протоку".
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