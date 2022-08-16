Резніков назвав мету постійних обстрілів ЗАЕС росіянами [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Кремль намагається тримати світову спільноту в заручниках за допомогою постійних обстрілів Запорізької АЕС, які можуть викликати ядерну катастрофу.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Росіяни намагаються тримати нас усіх з вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї", - заявив Резніков, коментуючи ситуацію навколо ЗАЕС.
За його словами, постійні обстріли атомної електростанції, які здійснюють російські окупанти, це провокація і гра на "ядерних нервах" всього світу.
Резніков додав, що зараз росія намагається забезпечувати електроенергією Крим за допомогою Запорізької АЕС і повністю відключити станцію від підконтрольних Києву територій.
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