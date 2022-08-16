Ситуація із укриттями на Прикарпатті не така оптимістична, як в обласному центрі.

За шкільною партою чи вдома на дивані? До початку нового навчального року залишається менше двох тижнів, тож в тилових областях активно працюють спеціальні комісії - інспектують навчальні заклади. І вирішують - де діти повернуться до звичного навчання оффлайн, а де - ні.

Нагадаю, головною вимогою роботи шкіл в очному режимі є наявність в закладі укриття. Втім, останнє слово щодо формату освітнього процесу - за батьками. І на Прикарпатті вже проводять відповідне опитування. Тож, хто за, хто проти? Як розділилися голоси? Про все розкаже Жанна Дутчак.

Таїсія - переселенка з Маріуполя. Оселилася з сім'єю у прикарпатському місті Надвірна. Її син цього року йде у перший клас. Жінка вже зареєструвала його в одній із місцевих шкіл. Але як саме навчатиметься дитина - офлайн чи онлайн - поки що невідомо. Бо ще немає висновку комісії про стан укриття у навчальному закладі. Сама ж Таїсія хоче, щоб син ходив до школи.

Таїсія, мати першокласника:

Бо вона ще не розуміє що таке школа і що від неї хочуть. - А не боїтеся? Бо все ж така зараз ситуація. – Більш-менш у нас безпечніше, ніж було у Маріуполі. Тому хотілося, щоб оффлайн.

За очне навчання для доньки - і Богдан. Чоловік каже: живуть у селі, тож небезпеки не бачить.

Марічка, учениця:

Нас питали чи ми будемо дистанційно чи очно. Очно. Не хочуть дистанційно ніхто.

Богдан, батько учениці:

Аби ходила до школи. Бо вони там більше вчаться. Я працюю на роботі, і жінка працює, а вони самі залишаються вдома. Хто їх буде контролювати.

Зовсім інші настрої батьків у самому Івано-Франківську.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Приблизно 70 відсотків батьків виступають за онлайн навчання, і 30 - за звичне навчання. Тільки вісім освітніх закладів - це шість сільських і дві у місті Франківську виявили бажання працювати у звичному режимі.

Світлана Долгова, директорка ліцею:

Взяли участь в опитуванні 873 родини. З них 64,5% за онлайн навчання, і 35.5% за офлайн. Батьки переживають звичайно за життя і здоров'я дітей.

Ліцей готовий працювати у будь-якому форматі, запевняє директорка. Є три укриття, частину - облаштовували з нуля. Комісія міськради вже все перевірила та схвалила. На черзі - висновок від обласної військово-цивільної адміністрації.

Світлана Долгова, директорка ліцею:

Ми готуємося приймати дітей, хоча дуже страшно. Просто страшно. Оскільки ніхто не знає, що у ворога в голові. І що буде робити, коли буде знати, що із першого вересня підуть діти до навчальних закладів. Дуже важко буде сходами вести маленьких дітей в укриття. Дітки з різним настроєм і з різною реакцією на тривоги, о це страшить.

Позитивне рішення від військової адміністрації отримають щонайменше дев'яносто п'ять відсотків навчальних закладів Франківської ОТГ, переконаний міський голова. Втім, останнє слово - все ж за батьками.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Але батьки мають прийняти рішення вирішити разом зі школою в якому режимі будуть працювати. Якщо буде дозвіл, ми ще поставимо питання змішане навчання.

Ситуація із укриттями на Прикарпатті не така оптимістична, як в обласному центрі. Поки позитивні висновки отримали лише сорок відсотків навчальних закладів.

Віктор Кімакович, директор департаменту освіти Івано-Франківської ОДА:

Ми рекомендуємо зробити укриття, запросити батьків туди, після того як такий огляд укриттів відбудеться не тільки комісіями, а також батьками, після того ми будемо вже визначатися.

Готуються до нового навчального року і франківські виші. У цьому університеті для своїх студентів приготували аж одинадцять укриттів. Втім, не всі навчатимуться в аудиторіях. Для кожного курсу визначили різний формат.

Ігор Цепенда, ректор університету:

То ми будемо розпочинати для другого, третього, четвертого курсів - першого вересня. Для першого курсу бакалаврату -15 вересня, і для першого курсу магістрів - 1 жовтня. Перші курси будуть в очному режимі своє навчання, що дозволить їм познайомитися із університетом.

Режим роботи змінюватимуть, залежно від ситуації в державі - не тільки з безпекою, але із захворюваністю на ковід, каже ректор. Серед пріоритетних моделей, які нині розглядають у виші - це навчання за принципом чисельника-знаменника, де б усі курси чергувалися - тиждень вчилися офлайн, а тиждень - дистанційно.