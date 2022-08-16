Наразі у частині Луганщини наші захисники продовжують чинити опір росіянам.

Окупанти нещадно б'ють по тій частині Донеччини, яку контролює українська армія. Під обстрілами - Бахмут, Слов'янськ та Авдіївка. Але й наші відповідають! Точним ударом знищили черговий російський склад із боєкомплектом на Луганщині. Більше новин зі східного фронту - в Євгена Соломіна.

Такий вигляд нині має штаб "вагнерівців" в окупованій Попасній. А ще кілька днів тому росіяни тут робили світлини та вихвалялися здобутками - російські пропагандисти виклали фото в соцмережах із чіткою адресою…

… а далі - все як завжди: окупанти почали масовано курити, аж поки не почали тріщати й вибухати стіни.

Необережно курив за кермом і колишній начальник Старобільської поліції, а після окупації - зрадник-поліцейський Аскяр Лайшев. Так курив, що аж машина підірвалася. Російські пропагандисти повідомляють про теракт українських партизан. Партизани ж заперечують - усе від необережного куріння.

"Бавовна" цієї ночі була і над Луганськом, у районі міста Щастя. Там працювало рашистські системи ППО.

Тренувалися окупанти і в нічному небі Алчевська. А от в окупованому 8 років тому Родаково - знову курили. Цього разу в районі залізничної станції. Тепер станції немає - все горить та вибухає боєкомплект.

Тим часом чоловіки, мобілізовані терористичною організацією «лнр», влаштували бунт - не хочуть бути гарматним м'ясом.

В окупованому Сєвєродонецьку світла, газу, зв'язку - нема. Вода є лише, коли на вулиці дощ. Тоді ллє з усіх боків.

Окупанти спочатку обіцяли полагодити розтрощене російською армією житло сєвєродончан. Ті віддали їм свої персональні дані.

Зрештою стало зрозуміло - ремонтувати загарбники нічого не будуть. Потрощені будинки - знесуть.

Наразі у частині Луганщини наші захисники продовжують чинити опір росіянам. Села та селища на Бахмутському напрямку - під вогнем окупантів. Але регіон не здається, попри постійні штурми та атаки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод - Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

На Донеччині - Бахмут та Авдіївка - в центрі ворожих атак. Ці міста росіяни стирають з лиця землі.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділку ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Війська завдали потужного удару по місту. Зруйновані багатоповерхові будинки, деякі горіли та вигоріли вщент. Після удару російської армії по Бахмуту, який вони здійснили напередодні, пошкоджено більш як 20 будинків.

Другу ніч поспіль під обстрілами й місто Слов'янськ. Тут ворог, імовірно, використовував касетні снаряди.

Після попередніх обстрілів вирви від снарядів тут сягали 3-х - 4-х метрів в діаметрі.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Вночі місто знову обстріляли. Гучно було на вулиці Барвінківській. Також вулиця Патюка. Горів кар'єр.

Кілька влучань по житловому сектору призвели до масштабних пожеж.

Наші з цього напрямку відправили вітання окупантам. Теж гучно.

Окупанти обстрілювали й Костянтинівку. Прилітало в промзону. На одному з підприємств знищено та пошкоджено кілька автомобілів та автобусів. Один мирний житель загинув, ще 2 - отримали поранення.

Константиновка. Был обстрел сегодня ночью. После 3-х часов ночи прилетело на частное предприятие. Вибиты стекла, слышно как их убирают.

Евакуація з прифронтових місць триває. Часто - під обстрілами.

Евакуація з Донеччини - безкоштовна, відбувається щоденно, людей вивозять до більш безпечних регіонів України.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

5575 людей виїхали з області від початку обов'язкової евакуації. Всього на Донеччині залишається не більше чверті населення.

З Луганщини офіційної евакуації немає. Проте своїм ходом, на свій страх і ризик, через Харківську область напередодні з окупації вийшли більш як півтисячі людей. Переважно - жінки та діти.