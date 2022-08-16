Місто-герой Ірпінь стало щитом для нашої столиці. Стримувало наступ російської орди на Київ ціною людських життів і нищівними втратами інфраструктури. А це - близько 70% від усієї забудови міста. З моменту звільнення Ірпеня від російських загарбників минуло вже 4 з половиною місяці. А мешканці оговтуються від пережитого - досі.

Чи всі ірпінці мають дах над головою? Й чи придатний цей дах до зими? Наша Ярина Марків відвідала Ірпінь - і з'ясувала, на якому етапі триває його відбудова. А ще - розпитала у чиновників, коли українцям відшкодують кошти за втрачене майно? Адже чужі стіни ніколи не замінять рідний дім. Її матеріал далі.

Він не хотів бути героєм…. та відбив ворожий наступ на серце України. Скалічений, поранений, але нескорений. В руїнах та попелі ... Ірпінь продовжує жити далі. Каріна часто сюди приходить. Це дім, де вона зростала. Її кімната. Улюблена чашка.

Каріна, дівчинка (плаче):

Я їздила в лагерь і там була така чашка .. І мама мені дала гроші, шоб я шось купила…і я купила цю чашку.. і магнітік… мамі з папой подарок… Чашка осталась, а магнітіка нема…

Братик Давід - знає, чому так сталося…і добре пам'ятає, як все було "до".

Давід:

Тут була кухня…тут була папи й мами… а там була наша…. Ракета летіла туда попала й во..зварила її тута…

5 березня росіяни прицільно обстріляли цю ірпінську кількаповерхівку. Квартира Тетяни та Сергія, де вони мешкали з трьома дітьми, вигоріла вщент.

Сергій Любченко, власник зруйнованої квартири:

Відбувся вистріл вобщем з танка в сусідню квартиру і почалася пожежа. Із 40 квартир у будинку 10 повністю вигоріли, непридатні для проживання.

Третя категорія пошкоджень, порушені несучі конструкції, плити перекриття. А крівля тут з'явилася, хоч і тимчасова.

Щоби вберегти квартири, які зруйнувало частково.

Ярина Марків, кореспондентка:

Попри наочні масштаби руйнувань, відновити цю кількаповерхівку таки можна, потрібно зробити демонтаж верхніх поверхів, зокрема цього вщент зруйнованого і мансарди. Та коли це відбудеться – невідомо.

А поки - багатодітна родина мешкає у корпусі колишнього санаторію. Сюди їх заселила міська влада.

Тетяна Любченко, власниця зруйнованої квартири:

Коли все було у дітей, а зараз нема нічого, а вони приїзжають на згарище і кажуть: може ми якусь іграшку найдем…" Я не знаю як відповідати дітям, пояснюю, шо тут нема нічого…

Нічого не залишилось і від будинку Галини та Івана Коваленко, які також зараз мешкають у санаторії. До сім'ї ще 3 місяці тому навідувалась моя колега Яна Танчак. Чи щось з того часу змінилося?

Галина Коваленко:

Сосєді хату вже собі начинають, там будуть строїти … У Вас нема кому допомогти? Нє, ми тільки вдвох…всьо.

Іван Коваленко:

Там все нада по-новому робить… а в нас нема здоров'я…

Майже півтори тисячі приватних будинків в Ірпені - зруйновані, понад 3 тисячі - зазнали пошкоджень, 4 десятки багатоквартирних не підлягають відновленню взагалі: сотні. а то й тисячі сімей залишились без даху над головою. А зима - близько.

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова:

Наша команда робить все можливе, щоби накрити всі будинки до зими … ті будинки, які 3-4 категорія, які на демонтаж, ми точно не будемо дозволяти там людям проживати, бо це небезпечно, вони можуть завалитися. Внас саме в місті дуже обмежений ресурс, на жаль, через війну.

Бо головний пріоритет держави сьогодні - зміцнити нашу армію. Водночас існує кілька програм, які допоможуть українцям пережити зиму:

Олена Шуляк, народна депутатка України, голова партії "Слуга народу":

По-перше, це програма "Прихисток", де українці приймають тих, хто того потребує. На сьогодні держава виплачує по 450 гривень за кожну людину, яка приймається в таких домівках. А з початком опалювального сезону - буде сплачувати 900 гривень.

До "Прихистку" долучилися вже триста тисяч українців. Друга програма - модульні містечка. Саме таке, одне з двох запланованих - напередодні відкрили в Ірпені за підтримки уряду Польщі.

Бартош Ціхоцький, посол Польщі в Україні:

Ми пишаємось тим, шо можемо допомагати таким чином чи зброєю чи гум допомогою найкращій армії в Європі, найвідважнішим жінкам і чоловікам ..

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України:

Це вже в нас 9-тий об'єкт, наступне буде ювілейне 10.. зараз в роботі ще 15 таких об'єктів. Це 88 житлових модулів, в яких планується розміщення 352 осіб, вже такі люди визначені громадою.

Ті, хто втратив свої оселі. Ось як Тетяна з донькою та чоловіком. В міській раді Тетяні запропонували два варіанти житла - залізничне, яке також дало прихисток ірпінцям, та модульне. Сім'я мешкає тут уже тиждень.

Тетяна, мешканка модульного містечка:

Їдальня спільна, чоловічий-жіночий душові, вони окремо по різних кінцях коридора… Як то кажуть, вечером збираємся чаюєм трошки.

А ще в містечку є бібліотека та навчальна територія, вулична фітнес-зона та кардіо-студія, встановлені мережа кондиціонування та обігріву. Зима тут має бути теплою, запевняє міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Але тільки одна зима.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України:

Ми говоримо про те, що модульне містечко - це не постійне проживання …це проживання на період часу протягом одного року, за цей час місцева влада разом з урядом має відновити постійні квартири, постійні будинки, де люди будуть комфортно жити.

А зруйнованих і пошкоджених осель - на понад 17 мільйонів квадратних метрів. Про це свідчать дані в "Дії", куди українці подали вже чверть мільйона заявок на відшкодування понівеченого житла. Законопроект 7198, який дозволить проводити таку компенсацію, чекає на ухвалення Верховною Радою в другому читанні. А щодо джерел наповнення фонду…

Олена Шуляк, народна депутатка України, голова партії "Слуга народу":

Ми розраховуємо на те, що наші міжнародні партнери будуть допомагати. Ми розраховуємо також на те, що російські активи будуть максимально конфісковані. Ми дуже хочемо, щоб ці компенсації надавалися вже після ухвалення законопроекту зразу, не чекаючи репарацій.

А отже - невдовзі. Треба лише набратися терпіння. Переможемо. Відбудуємо. Розквітнемо!