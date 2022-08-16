Росія і далі стягує важке озброєння на територію Білорусі. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", на аеродромі "Зябрівка", а це лише за тридцять кілометрів від кордону з Україною, нині розташовані майже півтора десятка ЗРК і близько шістдесяти ракет до них. Зберігається також загроза проникнення ворожих ДРГ на територію України саме з Білорусі.

Але проти них в нас є надійна охорона. На Волині Тероборона та поліцейські провели спільні навчання. Запевняють - готові дати відсіч усім, хто наважиться ступити на нашу землю зі зброєю.

За легендою навчань, ворожа колона прорвала кордон із боку Білорусі. Першими нападників зустрічають бійці Тероборони. Згодом на допомогу приходять поліцейські. Наші захисники дають бій непроханим гостям.

Знову ж таки за легендою, кілька наших бійців отримують поранення. Рятувати їх беруться побратими. Накладають пов'язки та джгути, аби зупинити кровотечу. Це треба вміти кожному воїну, аби за потреби врятувати життя товаришу.

Поки знищували ворожу колону, місцеві повідомили - до села, що розташоване неподалік кордону з Білоруссю, пробралися чужинці. Вони засіли у покинутій хаті й могли взяти заручників. Наші йдуть на штурм.

Сергій Хомінський, прес-офіцер Волинської бригади територіальної оборони:

Одна із груп диверсантів, яка проникла вглиб Волинської області, сховалася в закинутій будівлі. Місце перебування диверсантів було вирахувано і була проведена штурмова операція. Задіяні світлошумові гранати, штурмова група. Була підозра, що захоплені заручники, на щастя, це не підтвердилося. Диверсанти - знешкоджені і затримані.

А це вже поліцейські переслідують автомобіль, у якому, за оперативною інформацією, може бути ворожа диверсійно-розвідувальна група.

Бійці тероборони та поліцейські тренувалися на чотирьох локаціях. Відпрацьовували все, що може знадобитися під час справжнього бою.

Ольга Бузулук, речниця ГУНП у Волинській області:

Пріоритет в нас ставиться на тактичну, вогневу та домедичну підготовку. Власне, це для того, щоб вони знали, як діяти і в зоні бойових дій, адже здебільшого поліцейські наші працювали в мирний час. Зараз їм доводиться опановувати нові види зброї.

Наступ із півночі військові наразі вважають малоймовірним, а от загроза проникнення ворожих ДРГ з території Білорусі - досить висока. А тому кордон от уже півроку пильно охороняють бійці Тероборони, добровольчих формувань і силовики. І якщо ворог усе ж наважиться переступити межу - наші захисники будуть готові дати відсіч.