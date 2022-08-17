ЗСУ будують оборону: яка ситуація на півночі країни [ Редагувати ]
Українські бійці будують на півночі країни непрохідну оборону. Про це повідомляє Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.
Найбільша увага зосереджена на позиціях, які найближче знаходяться до кордону.
З такою заявою виступив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який відвідав район виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні та оглянув позиції та обговорив підвищення оборонних спроможностей.
Він звернув увагу на облаштування інженерних загороджень, які прикриватимуть підходи до району оборони батальйону.
Мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ґрунтується на тривалих бойових діях на сході нашої держави.
За його словами, найбільша увага зараз приділяється позиціям, які максимально наближені до державного кордону, тож підрозділи, які туди висуваються, за досить нетривалий час справно будують оборонні позиції та вживають заходів для підвищення їх стійкості.
Морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. Ми зробимо все необхідне, щоб оборона на цьому напрямку була непрохідною для противника.
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