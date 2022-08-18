Українські захисники на півдні України знищили військовий склад росіян у Білогірці, самохідну гармату 203-го калібру "Півонія", п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога, а також ліквідували 29 окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ситуація в південній операційній зоні складна і напружена, але контрольована. Кількість окупантів на їх облаштованих рубежах оборони суттєво не змінюється, а ось їхній морально-психологічний стан стає гіршим з кожним днем.

Мотострілковий взвод ворога за підтримки реактивної системи залпового вогню намагався потай захопити наш спостережний пункт. Українські воїни зупинили його та змусили ретируватися. Також росіяни завдавали авіаудари по українських позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакували, але безуспішно.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не змінилося, РФ продовжує тримати напоготові два ракетоносія з 16 "Калібрами" і один великий десантний корабель.