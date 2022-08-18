Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 18 серпня, у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленський і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.
В Адміністрації президента Ердогана заявили, що за час тристоронніх переговорів будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.
Там також уточнили, що Ердоган і Зеленський проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України і Туреччини, а потім відбудеться саміт у розширеному форматі за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша, пише РБК-Україна.
Генсек ООН прибув до Львова
Антоніу Гутерреш у середу прибув до Львова, щоб підготуватися до зустрічі з президентами України і Туреччини.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський прокоментував приїзд генсека ООН до Львова.
"В Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Будемо працювати над необхідними для України результатами", - сказав він.
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