Прибирати можна лише на тій території, яку вже обстежили вибухотехніки

Чисте довкілля та сортування сміття. Останні кілька років Україна демонструвала успіхи у сфері екології. Війна натомість принесла із собою - погіршення природних екосистем, промислове забруднення, замінування територій.

Сьогодні перед нами стоїть багато екологічних викликів, найголовніше - впровадження першочергових ініціатив - підтримка довкілля в чистоті. Як у реаліях війни допомагати навколишньому середовищу - дивіться далі.

Бойові дії в лісах і полях.

Зруйновані ворожими снарядами й ракетами будівлі у містах і селах!

Зрештою, мотлох, який залишають по собі скрізь ворожі солдати, що звикли жити, немов у хліві!

Війна - це потужний удар по навколишньому середовищу, наслідки якого нам доведеться розгрібати роками! Екологи наполягають - починати варто вже зараз. Проте пам'ятати: безпека - понад усе!

Якщо не ти це уронив - не тобі це піднімати.

Аби розповісти всім охочим елементарні правила безпечного прибирання, екоактивісти та фахівці з протимінної безпеки провели у Києві екопікнік. Залучили зірок, які зазвичай активно підтримують екологічний рух в Україні.

Ілона Гвоздьова, танцівниця:

Я сама вдома сортую, точніше намагаюсь сортувати сміття і напередодні я повернулася з Італії й там я перший раз побачила як це дійсно працює.

Та спершу фахівці показують, що зараз можна знайти, просто пішовши на прогулянку в ліс. Ось протитанкова міна. А такий пристрій окупанти можуть підірвати навіть дистанційно! Через колір побачити його у траві майже неможливо.

Если вы видете такую мину, вот такую штуку руками не трогать, здесь жидкое вещество, которое работает от смены давления. Ось таки речи дуже распространы, вещи, это ручные гранаты, они есть нескольких видов, их легко опознать, эта самое опасное изделие. Разлет осколков у нее может быть до 200 метров. Сразу говорю - граната взрырвается два раза. Первый раз она хлопает, предупреждает, второй раз убивает.

А отже прибирати можна лише на тій території, яку вже обстежили вибухотехніки. Влаштовувати екопікніки чи толоки там, де досі стоять таблички з написами: "Не Входити", або там, де нещодавно велися бойові дії, - в жодному разі не можна! Загроза там - на кожному кроці!

Артур Булигін, віцепрезидент природоохоронної громадської організації:

По-перше, якщо ви побачили щось військове чи похоже на військове, то ні в якому разі не потрібно підходити до цих речей. Знаходитися на цьому місці, поставити маркери й нікого не пускати до цієї зони.

Зараз для прибирання доступні далеко не всі зелені куточки нашої країни. Та поки вибухотехніки обстежують небезпечні ділянки, екоактивісти радять навести лад принаймні у тому, що завжди під рукою.

Юлія Мархель, лідерка природоохоронної громадської організації:

По-перше, це цифрове прибирання, кожен громадянин може достати свій телефон і видалити всю непотребну інформацію. За рік весь світ, хто користується інтернетом, викидає в атмосферу 900 млн тонн СО2 в атмосферу. В цьому році ми не закликаємо всіх йти в ліси та посадки, обов'язково не можна це робити.

Прибирати після навали рашистів нам треба буде довго і дуже ретельно, наголошують захисники довкілля! Знадобиться допомога тисяч волонтерів. Але важливо розуміти, що будь-яка толока має бути у першу чергу безпечною для учасників. Тож, перш ніж влаштовувати екологічну акцію, треба сто разів переконатися, що місце її проведення є безпечним. А почувши сигнал повітряної тривоги - негайно пройти в укриття!