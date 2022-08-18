У селі під Кропивницьким 37-річний чоловік вбив свою матір. Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у злочині.

Про випадок повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

"Трагедія трапилася 13 серпня в одному із сіл Кропивницького району. За версією слідства, між сином та матір’ю виникла сварка, під час якої підозрюваний дерев’яною палицею наніс удари по голові жінки. Отримані травми для 68-річної потерпілої виявилися несумісними із життям", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури 37-річного сина потерпілої наразі взято під варту без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Кіровський районний суд, який розглянув та задовольнив клопотання слідчого про арешт. Слідство триває.