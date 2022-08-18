Під Кропивницьким чоловік розтрощив своїй матері череп [ Редагувати ]
У селі під Кропивницьким 37-річний чоловік вбив свою матір. Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у злочині.
Про випадок повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.
"Трагедія трапилася 13 серпня в одному із сіл Кропивницького району. За версією слідства, між сином та матір’ю виникла сварка, під час якої підозрюваний дерев’яною палицею наніс удари по голові жінки. Отримані травми для 68-річної потерпілої виявилися несумісними із життям", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури 37-річного сина потерпілої наразі взято під варту без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Кіровський районний суд, який розглянув та задовольнив клопотання слідчого про арешт. Слідство триває.
по темі
Вбивство сталося рано-вранці в неділю, 7 серпня, у нічному клубі Sirio в південній частині міста, куди 33-річний спортсмен приїхав зі своїми друзями. До їхньої компанії підійшов п'яний чоловік та намагався відібрати пляшку, між ними виник конфлікт. Чемпіон спробував заспокоїти гостя борцівським "замком", але той вирвався і дістав пістолет
Їх евакуюють в обов'язковому порядку до настання холодів. Бо через постійні обстріли російських військових в області неможливо забезпечити опалювальний сезон.
Служба Безпеки України затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
У Києві у ніч на неділю, 7 серпня, нацгвардійці зі стріляниною затримали злочинця-рецидивіста, який намагався прорватися через блокпост
Чиновник окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер після замаху. Замах на колаборанта стався 6 серпня у нього вдома. В нього стріляли з пістолета Макарова. Його госпіталізували у тяжкому стані з численними кульовими пораненнями