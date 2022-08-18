Окупанти обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Окупанти за добу обстріляв Сумську область майже 150 разів. Про це повідомляє ДПСУ.
Під ворожим вогнем опинилися 6 громад регіону.
Противник наніс вогневе ураження із застосуванням 120 та 122-мм мінометів, ствольної артилерії та САУ.
Відомо, що окупанти вели вогонь з населених пунктів, що розташовані на території росії.
В результаті обстрілу пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди.
Також, за даними ДПСУ, повністю згоріло приватне обійстя.
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