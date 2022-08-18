Аномальна спека спричинила посуху і голод у низці африканських країн. Там чекають на українське зерно, за вивезення якого навіть править молитви Папа Римський.

Як просувається експорт українського продовольства через морські порти - розкаже Олена Абрамович.

Аномальна спека висушила судноплавну річку Рейн до таких масштабів, що судноплавство стало практично неможливим. Раніше з порту Роттердама по Рейду пливли вантажі з вугіллям та продовольством до Німеччини та Швейцарії. Тепер же з цим проблеми.

Карстен Брандт, метеоролог та кліматолог:

Транспортування Рейном у найближчі тижні буде надто складним - через маловоддя. Треба переходити чи на залізницю, чи на вантажні перевезення.

Значно серйозніші наслідки в Африканських країнах - там посуха принесла голод. На цю проблему звернув увагу Папа Римський Франциск у своїй недільній промові. Тиждень тому він молився за розблокування портів України й вивезення зерна. Тепер понтифік наполіг аби західні партнери допомагали не лише Києву.

Папа Римський Франциск:

Хочу звернути увагу на серйозну гуманітарну кризу, яка охопила Сомалі та деякі прикордонні країни. Люди з цього регіону, які й без того живуть у дуже небезпечних умовах, зараз опинились у смертельній небезпеці через посуху. Сподіваюся, що міжнародна спільнота зможе ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію. На жаль, війна відтягнула на себе увагу та ресурси. Але нікуди не зникли сфери, які вимагають максимальної відданості: боротьба з голодом, охорона здоров'я та освіта.

Свою увагу і ресурси на проблему голоду в африканських країнах, міжнародні організації насправді спрямовують постійно. Так, у неділю з українського порту "Південний" вийшло перше судно, зафрахтоване ООН, із зерном для Ефіопії - однієї із пʼяти країн, які найбільше страждають від голоду.

Деніс Браун, Постійний координатор ООН в Україні:

Ми сподіваємось, цей вантаж стане першим з багатьох, які вирушать до країн, що постали перед великими труднощами. Населення принаймні п'яти держав живе в умовах, близьких до голоду. Ще 20 країн входять до так званого "списку спостереження за голодом". Ці постачання будуть надзвичайно важливими для таких груп населення.

Найгостріше продовольче питання, окрім Ефіопії, стоїть також у Кенії, Сомалі, Судані та Південному Судані. В Організації обʼєднаних націй кажуть, гуманітарні зернові вантажі направлять насамперед у ці країни.

Марріане Вард, заступник директора Всесвітньої продовольчої програми ООН:

Ми плануємо, що й інші кораблі залишать порти України для допомоги людям у всьому світі: на Близькому Сході, в Африці - скрізь, де тривають наші операції. Тож це лише перше з багатьох гуманітарних суден, які залишать порти Чорного моря.

За два тижні та два дні роботи, з розблокованих українських портів вийшло 16 суден з продовольством. Ще шість отримали зелене світло після перевірок. Це не великі темпи, їх будуть нарощувати. Але це вже вдвічі більші обсяги, ніж можна перевезти автошляхами.

Олена Абрамович, кореспондентка: