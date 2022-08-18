Удар по Запоріжжю: стало відомо про жертву [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу Запоріжжя росіянами з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) загинула одна людина. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.
Ще троє постраждали.
За його словами, ворог вів обстріл одного з районів, що на околиці міста, близько третьої години ночі.
За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула.
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