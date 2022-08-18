Внаслідок обстрілу Запоріжжя росіянами з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) загинула одна людина. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.

Ще троє постраждали.

За його словами, ворог вів обстріл одного з районів, що на околиці міста, близько третьої години ночі.