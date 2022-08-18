Без світла, води та газу живуть мешканці Сіверська, що на Донеччині. Місто розташоване між окупованим росією Сєвєродонецьком і підконтрольним Україні Слов'янськом. Нині населений пункт під постійним вогнем росіян, утім далеко не всі місцеві хочуть евакуюватися.

Ось (вибух)... сімдесят кілометрів від звідси.

Вирви від снарядів, понівечені будинки, зруйновані господарські споруди - нині росіяни обстрілюють Сіверськ із нещодавно захопленого нафтопереробного заводу в Лисичанську. З травня тамтешні жителі сидять без води, газу і світла. З продуктами допомагають волонтери.

Хлебушек.. нескоропортящиеся продукты, так сказать...

Попри відсутність нормальних умов, попри постійні обстріли й ризик для життя - місцеві не хочуть полишати своїх домівок. Мовляв, скільки себе пам'ятають - жили тут. 84-річна Євдокія розповідає, якою тяжкою працею діставали все, що нині так безжально нищать росіяни. Утім, каже, найбільше шкода молоді, яка того життя ще й не бачила.

Жалко дітей, солдатів жалко.. ми то вже одійдемо, нам уже всьо равно, а дітки, дітки.

Бажання виїжджати особливо нема і в молодших людей. Кажуть - не хочуть знову все починати з нуля.

Я здесь родился... все что нажито здесь бросать ммм...

До зими Україна має намір евакуювати дві третини жителів із контрольованих нею територій Донецької області. Евакуація обов'язкова, проте жителі можуть від неї відмовитися - заповнивши форму заяви про свій намір залишитися.