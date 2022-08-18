У те, що Бахмут може бути окупований, жителі не вірять

Бахмут на лінії вогню. Окупанти все ближче підкрадаються до міста. Околиці загарбники вже перетворили на руїни. Ракетами та артилерією Бахмут росіяни буквально стирають з лиця землі. Стас Кухарчук все бачив на власні очі і його ексклюзивний репортаж далі.

Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті - не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією. Найбільше від обстрілів страждають околиці. У деяких районах вже не залишилося жодної непошкодженої будівлі, а на вулицях лежать тіла вбитих домашніх тварин.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Своєї тактики рашисти не змінюють і ось в місцях основного наступу, таких, наприклад, як Бахмут - вони знищують все на своєму шляху… Ось бачите в деяких районах міста вже відсутня електрика, водопостачання і відновлювати ці послуги просто немає сенсу. Адже сюди прилітає кожної хвилини.

Життя під щоденними обстрілами люди не витримують - поступово виїжджають із Бахмута. Наталя з мамою, донькою, кішкою та собакою - прямує на Київщину. У їхній будинок напередодні прилетів російський снаряд - жити родині більше ніде. З собою вони взяли мінімум речей і продуктів.

Трусы, носки, майки, та и что его вывозить? Куда? Шифоньер все равно весь не заберешь …Тут хоть бы выехать да чтоб не выгнали...

Руйнування на околицях Бахмута катастрофічні. Та попри це, в місті залишається ще чимало жителів. Місцеві підприємства давно не працюють. Виживають люди лише завдяки гуманітарній допомозі.

Зубна паста, ну ось таке …а магазини майже не працюють? - Магазини останні дні закриваються.

Посаду керівника управління культури Ірина ще з початку повномасштабного вторгнення росії поєднує з волонтерською діяльністю. Потреб у центрі, де вона координатор, чимало: продукти, засоби гігієни, одяг... Виїжджати з прифронтового міста жінка поки що не збирається. Каже, без неї волонтерська робота тут зупиниться.

Ірина Булгакова, начальник управління культури Бахмутської міської ради:

Не виїхали тому, що …якщо б ми виїхати, то хто б це все видавав - це один зі штабів видачі допомоги майже на все місто.

Попри постійні обстріли, комунальні служби намагаються підтримувати порядок і чистоту в місті. Василь на роботу виходить щоранку. Двірник здебільшого прибирає наслідки нічних ворожих ударів.

Василь, двірник:

Столько было - подметаем, убираем после них… после этих прилетов, но мы пока держим оборону, говорят, такие типа новости.

Ворог усе ближче. Руйнувань у місті все більше. Втім у те, що Бахмут може бути окупований, жителі, які досі залишаються тут, не вірять!