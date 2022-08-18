Донбас під масованими обстрілами окупантів. Росіяни перетворюють на руїни околиці Сіверська, Соледара та Бахмута. Гаряче й у Краматорську. Як живе місто під постійними обстрілами - дивіться в наступному сюжеті. Його підготували спільно з колегами з Військового телебачення.

Ці груди уламків ще кілька днів тому - були житловими будинками. Рашистське залізяччя прилетіло просто в один із дворів приватного сектору в Краматорську. Сергій показує, що лишилося від його будинку.

Сергій, житель Краматорська:

Прилет был судя по всему между теми двумя домами. Я на кровати спал в зале, брат здесь, мать в дальней комнате. Я вскочил, посмотрел - мать в порядке. Брату кричу - жив-здоров, вышел, выскочили. Тушить, горело все вокруг.

Полум'я охопило кілька будинків. Вибухова хвиля - прокотилася всією вулицею!

Анатолій, житель Краматорська:

Слышу грохот, все подкинуло, кровать, посыпалось все, выбежал на улицу. Смотрю, что-то горит. Прибегаю сюда, горит два дома, тут ребята такие ходят ошарашенные.

Такого лиха наробила ворожа ракета.

Она между двумя домами там упала, ракета. Ну а нам всем досталось по полной. Хорошо хоть не разбомбарило.

Ворог обстрілює житлові квартали, бо не може відтіснити бійців Збройних сил України.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Оборону ворог не може пройти, зазнає дуже значних втрат. Змушений чинити терор обстрілами на лінії фронту і всієї Донеччини загалом. Там, де не досягає ствольна артилерія, РСЗВ - застосовують ракетні удари, авіацію, фактично все озброєння, яке є.

На всі спроби штурмувати наші позиції окупанти отримують гідну відсіч.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам'янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дар'ївки та Веселого.

У Донецькій обласній військовій адміністрації вкотре закликають жителів прифронтових міст і сіл - терміново евакуюватися, аби щодня не ризикувати життям.