Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Маріуполі окупанти намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на брухт і вже почали вирізати обладнання. Про це він повідомив у Telegram.

Так, 19 серпня, над заводом помітили густий дим. За словами Андрющенка, це сталося через розпил великогабаритного брухту.

Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металолом.

Він підкреслив, що раніше російські окупанти обіцяли відновити роботу комбінату.