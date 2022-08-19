Вперше за більше ніж двомісячну перерву президент Франції Еммануель Макрон зателефонував голові кремля володимиру путіну. Сторони порушили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

Про це пише пресслужба кремля.

Як відзначає кремль, путін та Макрон обговорили різні аспекти ситуації навколо України. В першу чергу сторони порушили питання Запорізької АЕС й наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

путін нібито нагадав про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Також голова росії проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".

Кремль пише, що сторони домовились й надалі підтримувати контакт для вирішення тих чи інших питань.