США таємно передали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ [ Редагувати ]
США, не афішуючи, передали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Про це повідомляє видання Business Insider.
Пентагон підтвердив, що ракети постачали Києву, але які саме і в якій кількості не уточнюється.
Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс.
Заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол підтвердив факт постачання ракет HARM в Україну, проте їх найменування не уточнив.
Ми включили (у поставки - ред.) низку протирадіолокаційних ракет, які можуть запускатися з українських літаків і впливати на російські радари.
Літак з ракетами AGM-88 HARM
У липні США оголосили про намір поставити Україні два зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS у рамках пакету допомоги на $820 млн.
8 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM.
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