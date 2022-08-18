США, не афішуючи, передали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Про це повідомляє видання Business Insider.

Пентагон підтвердив, що ракети постачали Києву, але які саме і в якій кількості не уточнюється.

Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed ​​Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс.

Читайте також США дозволили ЗСУ вдарити американською зброєю по Криму - Politico

Заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол підтвердив факт постачання ракет HARM в Україну, проте їх найменування не уточнив.

Ми включили (у поставки - ред.) низку протирадіолокаційних ракет, які можуть запускатися з українських літаків і впливати на російські радари.

Літак з ракетами AGM-88 HARM

У липні США оголосили про намір поставити Україні два зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS у рамках пакету допомоги на $820 млн.

8 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM.