США не проти ударів по окупованому Криму американською зброєю, якщо Київ вважатиме їх за необхідне. Про це заявив високопосадовий представник американської адміністрації, ім'я якого не називається, передає видання Politico.

Чиновник пояснив це тим, що зброя, поставлена ​​Вашингтоном, призначена для оборони, а будь-яка мета, яку переслідує Київ на своїй землі, є обороною.

Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначене для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною.

Український чиновник, ім'я якого не називається, повідомив Politico, що послання підтримки дійшло до Києва.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму сталися два інциденти, з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.

У четвер, 18 серпня, у Керчі пролунав потужний вибух, окупаційна влада заявила про спрацювання ППО.