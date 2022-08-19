У Севастополі в окупованому Криму лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці та викладають у соцмережі фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над морем.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у небі над містом були виявлені безпілотники. У районі Севастопольської бухти по ним працювала система протиповітряної оборони, у центрі - корабельна артилерія.

Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены.

Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про спрацювання системи ППО в Керчі, де знаходиться Кримський міст. Окупаційна влада заявила, що був збитий український безпілотник.

Цього ж дня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий український безпілотник біля військового аеропорту Бельбек.

У п'ятницю, 19 серпня, російське ППО працювало по українським ракетам у Євпаторії.

Нагадаємо, з початку місяця в окупованому Криму сталося кілька два інциденти з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався 16 серпня на території однієї з військових частин у Джанкойському районі.