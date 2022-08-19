У Севастополі лунають вибухи: окупанти луплять по безпілотникам (відео) [ Редагувати ]
У Севастополі в окупованому Криму лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці та викладають у соцмережі фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над морем.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у небі над містом були виявлені безпілотники. У районі Севастопольської бухти по ним працювала система протиповітряної оборони, у центрі - корабельна артилерія.
Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены.
Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про спрацювання системи ППО в Керчі, де знаходиться Кримський міст. Окупаційна влада заявила, що був збитий український безпілотник.
Цього ж дня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий український безпілотник біля військового аеропорту Бельбек.
У п'ятницю, 19 серпня, російське ППО працювало по українським ракетам у Євпаторії.
Нагадаємо, з початку місяця в окупованому Криму сталося кілька два інциденти з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався 16 серпня на території однієї з військових частин у Джанкойському районі.
по темі
У соцмережах кримчани публікували фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над містом, після чого лунає вибух. Що це за об'єкт - незрозуміло
На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі та викладають відео у соцмережах. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що в районі військового аеропорту Бельбек засоби протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат
У Керчі в окупованому Криму "на великій відстані" від Кримського мосту був збитий український безпілотник. Про це повідомив голова окупаційної влади Запоріжжя Володимир Рогов. Раніше "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що у Керчі спрацювали системи протиповітряної оборони. Він написав, що небезпеки для міста та мосту немає
Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкої пошкоджено залізницю. Через це в Криму скасовано низку пасажирських поїздів, повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов
Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму