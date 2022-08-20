У суботу, 20 серпня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо про успішну роботу систем ППО. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро. Оперативний" та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вибухи! Всім в укриття.

Згодом стало відомо про те, що ППО збила всі 4 ракети "Калібр", які окупанти спрямували на Дніпропетровську область.