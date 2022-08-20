У Дніпрі ППО збила 4 російські ракети [ Редагувати ]
У суботу, 20 серпня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо про успішну роботу систем ППО. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро. Оперативний" та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вибухи! Всім в укриття.
Згодом стало відомо про те, що ППО збила всі 4 ракети "Калібр", які окупанти спрямували на Дніпропетровську область.
Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим.
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