Нині в Україні як ніколи важлива робота рятувальників та піротехніків. Якщо раніше сапери знешкоджували боєприпаси часів Другої світової. То зараз - це російські снаряди. Ворог залишає їх після себе незчисленну кількість.

Щоб не наражати українців на небезпеку в Україні проводять роботи з гуманітарного розмінування. Що це? І як вони відбуваються? Яна Танчак бачила.

Харків, Миколаїв, Донбас...спустошені й зруйновані. Від кадрів після обстрілів цих місць - буквально розривається серце. Кожного дня на війну проти України росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по наших територіях понад три тисячі крилатих ракет і незліченну кількість снарядів.

А ще міни, розтяжки, нерозірвані снаряди, які залишають після себе окупанти. Все це потрібно знешкоджувати. Черкащина - пережила все на власному досвіді. І тепер тут проводять гуманітарне розмінування.

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА:

Проведено розмінування понад 30 тисяч боєприпасів різного характеру - це і снаряди, і ракети, 122 мм від градів і ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. На сьогодні десь відсотків 10 займають тільки речовини, які дістались нам від Другої світової та 90 відсотків це те, що нас дістається вже від нинішнього окупанта.

Одне з найскладніших розмінувань - підводне.

Олександр Мороз, старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування Управління ДСНС України у Черкаській області:

Проводиться ідентифікація, ти вже бачиш як професіонал, які роботи там повинні проводитися - є першої категорії вибухонебезпечні предмети, є другої. Є ті, які можна переміщувати та знищувати на підривних майданчиках, а є ті, які необхідно знищувати на місці - їх не можна рухати, перевозити, переносити, бо це наражає на небезпеку.

Виявити вибухонебезпечні предмети допомагає сучасна техніка.

Микола Клименко, начальник відділення безпілотних літальних апаратів Управління ДСНС України у Черкаській області:

Підводний дрон. Він у нас на озброєнні, ми їм також - от зараз є моменти, коли на водоймах ми проводимо пошук вибухонебезпечних предметів. Робимо обстеження території та знаходимо вибухонебезпечні предмети - він допомагає - він допомагає, ну зараз трошки важко, бо літо і вода трошки мутнувата, зелена.

Ось цей уламок ракети допоміг знайти саме підводний дрон.

Яна Танчак, кореспондентка:

Під час підводного розмінування дуже важлива безпека - і водолазів, і рятувальників. Акваторію навіть оточили, щоб жодні цивільні судна не проходили повз.

До небезпечного уламка під'єднують вибухівку. Вона не спрацьовує.

Олександр Горобець, заступник начальника Управління ДСНС у Черкаській області:

Трос закладки на вибухонебезпечний предмет, сталося розрив цепі - зараз наші піротехніки проложать нову лінію і здійснять знищення вибухонебезпечного предмета. Течія, нестандартні умови. Це не на землі, де вони можуть проложити каждий сантиметр - тут природа вносить свої зміни.

Щоб розмінувати, приміром, територію Черкащини, де не було активних боїв знадобиться декілька років. І це лише в тому випадку, якщо знешкоджувати вибухонебезпечні предмети щодня. Скільки доведеться розміновувати всі постраждалі українські землі ніхто прогнозувати поки не береться. Від початку повномасштабного вторгнення росії піротехніки вже обстежили 65 тисяч гектарів. І знешкодили майже двісті тисяч вибухонебезпечних предметів.