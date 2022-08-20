Керченському мосту приготуватися: чому Кримська "бавовна" почала квітнути з такою інтенсивністю? [ Редагувати ]
А вже зараз - новини, які тішать кожного українця. Розквіт бавовни в Криму. Цієї ночі - були вибухи на найбільшому військовому аеродромі росіян у Бельбеку. А ще - у Севастополі. Крім того, дуже активно працювала ППО ворога в Керчі. Біля мосту...
Росіяни - у паніці! Бо після серії вибухів, вони схоже, теж повірили у ЗСУ! Але що ж відбувається у Криму? Диверсії? Куріння у недозволених місцях? Чи "головотяпство"? Версії про головних постачальників бавовни й прогнози - зібрав Даніїл Снісар.
Кадри, які хочеться переглядати знову й знову.
Извините ребят, это горит склад рядом с моим домом.
Філігранна робота "необережних курців" у вибухонебезпечних місцях...
І панічні настрої кремлівських прихвоснів.
Мамуличка давай, надо валить!
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу:
Кажуть, що дуже образився мост через Керчинську протоку, бо він ніяк не може дочекатися своєї черги.
Черга дійде, але не одразу. Першочергова мета - послабити лінію оборони ворога на українському півострові.
Михайло Подоляк, радник голови президента України:
Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання та склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у їхніх власних силах.
Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ:
Ці всі точечні удари, які ми завдаємо в тилу ворога зараз, безпосередньо - вони є надзвичайно важливими, в тому числі в певній підготовці до нашого контрнаступу. Те, що ми робимо на Херсонщині з мостами, з переправами, те, що ми робимо з їхніми складами з боєприпасами - я думаю, що за останній час, 3-4 тижні, ви знаєте, що ми зруйнували велику кількість складів боєприпасів саме на півдні країни.
Даніїл Снісар, кореспондент:
Тож, яких втрат росія зазнала у Криму? Остання "бавовна" там сталася вчора вночі. Під ударом опинився аеродром у Бельбеку. Це одна з найбільших авіабаз рашистів на півострові. Повітряна тривога лунала у Севастополі. Як і в Керчі - там активно працювала ворожа ППО. 16 серпня кинутий недопалок призвів до вибухів у Джанкої та Гвардійському. Це місця двох найважливіших військових аеродромів окупантів, зазначають у британській розвідці. А Джанкой ще й транспортний залізничний і автомобільний вузол. Тож можна припустити, що ворог концентрує силу саме у цьому місці. Там був знищений склад з боєприпасами. "Хлопок" у Саках дев'ятого серпня обійшовся ерефії у сім вщент знищених і два пошкоджених літаки. Це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.
Олег Саакян, політолог:
Це найбільші втрати авіації з часів Другої світової війни. А до того - єдина втрата флагмана, за, фактично, століття. Крим сам російською владою поставлений в сакральне місце в російській політичній міфології. Тому, будь-який удар в Криму - він несиметрично б'є і по міфах і по потугах самої росії.
У кремлі ж про свої втрати на півострові воліють мовчати. Після "бавовни", москва довго не могла визначитися з тим яку версію запропонувати.
Ростислав Смірнов, радник міністра Внутрішніх справ:
Тут ключова історія, що війна переходить на їхню територію. Їм це дуже важко пояснити. Як так, "друга армія світу", в якої усе під контролем, в якої успішні компанії, і по їхній території - прильоти. Тому звичайно, вони це будуть в подальшому маскувати під, як вже сказали багато хто - куріння в недозволених місцях.
Останні "інциденти" у Криму вони спочатку називали диверсію. Потім - додали яскравості, охрестивши ті події "терактом".
Олег Саакян, політолог:
Бо, що таке теракти - це те, від чого ніхто не застрахований. Те, що росія вже проходила у своїй історії - відповідно це викликає жах в очах суспільства. Це прямо лягає в історію про те, що в Україні якісь там не війська, а воєнізовані формування, "нацистські", якісь там ще, беремо в лапки - і ось вони там роблять такі "теракти".
Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України. Ба більше - намагатиметься ототожнювати з організаціями, пов'язаними з ісламським екстремізмом.
Даніїл Снісар, кореспондент:
До речі, інформацію розповсюджену напередодні у низці ЗМІ, про, нібито втечу самопроголошеного голови Криму, Сергія Аксьонова та його посіпаки, Костянтинова - офіційно у нашій розвідці - не підтверджували. Хоча до цього ширилася інформація ніби, спеціально під свою втечу путінські ставленики перекривали міст для власної евакуації.
Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України:
Я не думаю, що це на данному єтапі можливо. Може це і мало місце бути, але скажемо, для отримання нових вводних і нових консультацій безпосередньо з кремля.
Успіх ЗСУ, і - відповідно - невдачі росіян залежать від тактики. У нашої армії підхід більш сучасний.
Михайло Подоляк, головний радник президента України:
Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і потрібно йти лише в одному напрямку, але український контрнаступ виглядає зовсім інакше. Ми не використовуємо тактику 60-70-х років, минулого століття.
І в Кремлі, схоже, щось починають розуміти. І готуються до нової "бавовни". Поспіхом шукають шляхи - як врятувати авіаційну техніку, яка базувалася в Криму. За даними нашої розвідки - 24 літаки й 14 гвинтокрилів - окупанти передислокували у глиб півострова та на територію рф.
Антон Кучухідзе, політолог:
У рф сьогодні козирів абсолютно немає. Єдине, що вони дуже потужно використовують, для того, щоб зупинити успішні дії по всій лінії фронту української армії - це ядерний шантаж. В чому їхня суть - вони хочуть провести перемовини, укласти, скажімо тимчасовий мир, або перемир'я. Щоб виграти час і перегрупувати свої сили, підготуватись. Десь нашкрябати свої резерви щодо зброї, щодо особового складу.
Та навряд чи хтось серйозно сприйме бодай якісь пропозиції від рф. Свою позицію Україна вже давно визначила - будь-які домовленості можливі лише після деокупації всіх територій. А в старому світі у путіна вже й лояльних до москви політиків майже не лишилося.
Антон Кучухідзе, політолог:
Вони не зрозуміли ключового: вони не зрозуміли того, що всіма своїми діями, всіма своїми ракетними обстрілами - вони забрали в себе можливість в Європі когось серйозно вмовляти. Сьогодні така політична кон'юктура в Європі і на заході, що документ по типу мінських домовленостей вже не пройде.
Тож поодинокі "хлопки" в Криму - це лише початок.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу:
Коли знищується на територіях відносно далеких - потужні склади боєприпасів - це значить, що за цим ще мають бути більш активні дії.
І нехай ці активні дії стануть сюрпризом для росії. У пригоді Україні стане і супутник, доступ до якого орендували на кошти, зібрані Сергієм Притулою та Ігорем Лаченом у флешмобі "Народний Байрактар".
Сергій Притула, волонтер:
Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків, сузір'я супутників компанії "Айсай". І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато.
Тепер і Крим буде, як на долоні - в режимі реального часу. І Керченський міст, черга до якого обов'язково дійде.
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