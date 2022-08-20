Миротворці НАТО в Косово (KFOR) збільшили свою присутність в прикордонних з Сербією районах. Також було посилено патрулювання.

Про це повідомляється в заяві неназваних представників KFOR в коментарі Tajnug.

За їх інформацією, в районі північних пунктів перетину кордону - Яріньє і Брняк - було посилено присутність і патрулювання миротворців.

При цьому вони не підтвердили і не спростували можливу дислокацію американських солдатів у складі НАТО на півночі частково визнаної держави.