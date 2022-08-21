Операція зі звільнення Криму запущена: що відбувається на окупованому півострові [ Редагувати ]
Операція зі звільнення Криму запущена! Удари по півострову зробили свою справу: росіяни відвели подалі свої кораблі та прибирають з півострова авіацію. Але бій ще не завершений, кажуть в Офісі президента. Ворожа ППО працює досить добре.
В американському інституті вивчення війни тим часом не виключають, що на захист півострова Москва кине всі сили. Навіть, якщо доведеться забрати частину своїх сил від лінії фронту. Що ж відбувається в Криму? І який ефект справляє "бавовна" на росіян? Дивіться в сюжеті Руслана Смєщука.
Крим, Севастополь вчора ввечорі. Ось так виглядає набережна. До того весь день в Севастополі та районі Євпаторії постійно стріляло та гупало ППО росіян. Війна прийшла в Крим. Чи скоріше прилетіла.
Спочатку над Севастополем побачили цей безпілотник. По ньому почали стріляти. З автоматів. А потім сталася чергова бавовна
Росіяни навіть притягли військові кораблі під самі пляжі. Щоб не сталося так як зі славнозвісним крейсером "Москва". Активно вибухало і в районі Євпаторії. Теж працювала російська ППО. Це одразу викликало паніку.
На дорозі із Севастополя утворились кілометрові пробки. Паралельно українські хакери зламали систему телемовлення і нагадали:
Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, це не назавжди - їм не буде спокою.
Неспокійно для росіян було і поруч з Кримом. Чергова бавовна - в знаменитій Чорнобаївці.
Горіло, і знову вибухало. І вчора ж в мережі з'явилось ось це відео. Прогноз на найближчий час.
Ніч наступає, всі спати лягають. Тільки не спить окупант, окупант чекає, де там прилітає по гуманітарці, селітрі та добривам.
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