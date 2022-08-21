Путін їде на саміт G20. Володимир Зеленський у такому разі має бути теж. Таку заяву зробили у Білому домі. Кажуть - якщо так, Зеленському теж має бути дозволено взяти участь.

Замість G-20 - 19 країн разом із Україною. У такому форматі може відбутися цьогорічний саміт Великої двадцятки в Індонезії. Долучитися до заходу українських політиків президент Джоко Відодо запросив іще в квітні. А потому - в червні, коли сам приїздив до Києва. А ось чи долучиться росія, постійний член неформального об'єднання, поки невідомо. Раніше в Індонезії заявляли про неприпустимість приїзду путіна. Та нещодавно той заявив: волів би бути присутнім особисто. У такому разі західні лідери обіцяють бойкотувати захід. Тож які перспективи в прийдешнього саміту, розкаже Анна Басова.

Державний прапор Індонезії здіймають над невідомим поки що світу містом Нусантара. Вперше за 77 років країна відзначає День незалежності не в Джакарті. Адже найближчим часом столицю перенесуть. Новий політичний центр країни розташується за дві тисячі кілометрів від нинішнього - на острові Борнео.

Та увага цілого світу прикута до південно-східної країни не через це. Восени на відомому курортному острові Балі відбудеться саміт Великої двадцятки. У виступі перед парламентом президент Індонезії Джоко Відодо заявив - зараз саме час для країни зміцнити свій авторитет на міжнародній арені.

Джоко Відодо, президент Індонезії:

Міжнародна довіра до нас зростає в геометричній прогресії. На тлі активної геополітичної спеки нас визнали провідні країни світу. У тому числі - як місток до миру між Україною та росією.

Наприкінці квітня, за півроку до саміту, Відодо запросив долучитися до зустрічі президента України Володимира Зеленського. А два місяці потому, в червні, завітав до Києва, щоб підтвердити запрошення особисто.

Володимир Зеленський:

Я вдячний вам, пане президенте, за запрошення, особисте запрошення взяти участь у саміті групи 20-ти, і, звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту.

І ключове питання в цьому - участь росії, через яку Індонезія опинилася на роздоріжжі. В особистій присутності кремлівського лідера зацікавлені Китай, Індія, Бразилія та ще кілька учасників Джи-20 - передусім, щоб обговорити глобальні шляхи подолання негативних наслідків пандемії. Натомість численні західні лідери - зокрема, й Джо Байден - заявили: якщо путін насмілиться приїхати, вони зустрінуть його бойкотом. Україна імовірним приїздом путіна теж незадоволена.

Ретно Марсуді, міністр закордонних справ Індонезії:

Чимало учасників наполягають на негайному припиненні війни в Україні та мирному розв'язанні конфлікту шляхом дипломатії та переговорів. Ми занепокоєні тим, що політична багатосторонність опинилася під загрозою. Ефективно відповідати на глобальні виклики стає дедалі складніше.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Після всього, що скоїла росія, їй не місце на жодних міжнародних форумах. Країні, що розв'язала загарбницьку війну проти свого сусіда й масово нищить мирне населення, шлях один - до міжнародного суду.

До міжнародного бойкоту росії не звикати. В липні, коли на саміт Великої двадцятки зібралися міністри закордонних справ, очільник російського МЗС сергій лавров відчув світову неприязнь особисто.

Під час рукостискань із господарем заходу на адресу міністра полетіли звинувачення у війні - та запитання: навіщо росія вторглася в Україну. А потому ніхто не захотів із ним робити спільні світлини. Через бойкот лавров покинув саміт передчасно.

Щодо участі путіна в якості компромісного варіанту розглядали відеозв'язок. Прес-служба кремля від коментарів наразі утримується.