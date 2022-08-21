Благодійний забіг деокупованими селами. Двоє паралімпійців Олег та Василь влаштували збір грошей на відбудову зруйнованих росіянами будинків у Броварському районі Київщини. Чоловіки власним прикладом показали, що недосяжного немає і згуртувавшись, можна зробити неймовірне. І головне, допомогти. Михайло Манилюк повернувся з марафону.

Один - не може самостійно ходити, інший - нічого не бачить!

Має значення те, щоби ми стартували і дойшли цю дистанцію до кінця і я впевнений, що ми це зробимо разом і ніхто з дистанції не випаде.

Незламності та мужності цих двох паралімпійців можна лише позаздрити. Адже попри свої вади вони обидва вирішили влаштувати марафон селами Броварського району Київщини, які майже місяць перебували під окупацією російського війська і обстрілювалися із ворожої артилерії!

Олег Іваненко, паралімпієць:

Це така місцевість де і ями, і вибоїни, і підйоми, і спуски. Тобто, буде непросто. Тому ми собі запланували, що десь на протязі шести годин ми будемо долати цю дистанцію.

Йому допомагають сісти на ручний велосипед. І вже після цього можна вирушати в дорогу! Олег крутить руками педалі, Василь біжить поруч із ним. Чоловікам допомагають асистенти.

Маршрут паралімпійців стартував із села Бервиця - попереду ще сім населених пунктів! Майже без відпочинку хлопці долають кілометр за кілометром!

Початок нормальний. Відчуваємо себе добре! Першу дистанцію, до першого населеного пункту ми пройшли разом тандемом і поки що навіть немає маленьких ушкоджень. Сподіваємося так буде тривати далі, і самопочуття тоже гарне.

Але попри піт вони продовжують проходити дистанцію. Під час руху п'ють воду. Навіть їдять! І під гучні овації із національними прапорами їх зустрічають люди!

Михайло Манилюк, кореспондент:

У супроводі поліції паралімпійці долають понад сорок кілометрів шляху. Їхній маршрут пролягає по зруйнованих російськими загарбникам селах. Увесь цей забіг заради людей, які втратили свої домівки.

Цей благодійний марафон Олег і Василь влаштували разом уперше. Адже, в броварській громаді на Київщині російські війська зруйнували чимало будинків мирних людей, на відновлення житла просто немає грошей! Паралімпійці вірять, що вони сьогодні долають таку відстань недарма і що небайдужі люди допоможуть потерпілим від війни громадянам.

Олег Іваненко, паралімпієць:

В Броварському районі, в Димерській громаді 23 населені пункти, вісімнадцять були під окупацією, вісімнадцять зазнали рашистського вторгнення і тисячу зруйнованих будинків. Тому в нас, на території, в себе вдома ми привертаємо увагу до цього району, який так само не менше постраждав в Україні, як і Буча, як і Гостомель. Броварському району хочеться, щоб була увага і підтримка. Ми звертаємося й до міжнародних інституцій, хто може ресурсно допомогти на відновлення.