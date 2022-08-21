Обстріл Дніпропетровської області: є жертва [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області з "Ураганів". Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.
Загинула мирна мешканка міста.Загинула мирна мешканка міста. За його словами, по Зеленодольську було зафіксовано 15 прильотів реактивних снарядів.
Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранено, серед них 9-річний хлопчик. Всі в лікарні. Один з постраждалих у важкому стані.
Також він додав, що в результаті атаки частково зруйновані житлові будинки. Снаряди росіян пошкодили дитячу спортивну школу. На місці вже працюють рятувальники і поліція.
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