Переговори з росією: у Зеленського спрогнозували нові пропозиції ворога [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, шо у росії не вистачає резервів для того, щоб заповнити втрати, тому кількість пропозицій про переговори буде збільшуватися.
Про це він написав у Twitter.
росія входить в глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, тому що "король голий", а добровольців вдень зі свічкою не знайдеш. У хід йдуть боржники по кредитах, ув'язнені і охоронці "Пятерочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів.
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