З Одеської області запустять поїзди в Молдову [ Редагувати ]
В Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Про це повідомляє міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.
Колія проходить між населеними пунктами Березине та Бесарабяска - в обхід самопроголошеного Придністров'я.
Залізничне сполучення буде запущено вже з понеділка, 22 серпня. Спочатку колією пустять вантажні поїзди.
Спину додав, що будівництва 23 км залізниці тривало протягом двох місяців.
по темі
Ушкодження залізничних колій в районі 14-го кілометру перегону "Льгов-Локінська" помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків. Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року - шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди
У неділю, 21 серпня, у різних районах Мелітополя Запорізької області лунають вибухи
Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин"
У неділю ввечері, 21 серпня, російські військові обстріляли Харків
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив про поранених після обстрілу Зеленодольської громади Дніпропетровської області