В Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Про це повідомляє міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

Колія проходить між населеними пунктами Березине та Бесарабяска - в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Залізничне сполучення буде запущено вже з понеділка, 22 серпня. Спочатку колією пустять вантажні поїзди.

Спину додав, що будівництва 23 км залізниці тривало протягом двох місяців.